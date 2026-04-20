Quando o Brasileirão acaba? Saiba o que muda no calendário com a Copa do Mundo

A temporada do futebol brasileiro em 2026 terá um roteiro diferente por causa da Copa do Mundo. Com o torneio acontecendo entre junho e julho, o calendário nacional precisou ser adaptado, impactando diretamente a disputa do Campeonato Brasileiro.

Uma das mudanças foi o adiantamento do início do torneio. Em 2026, o Brasileirão Série A começou mais cedo, em janeiro, diferente dos outros anos, que se iniciava no final de março, e terá uma pausa durante a realização da Copa, entre os dias 1 de junho e 22 de julho de 2026.

Jogadores convocados

A paralisação acontece para liberar jogadores convocados e evitar conflitos de datas em meio ao principal torneio de seleções do planeta.

Com isso, a competição será retomada após o fim do Mundial, em julho, e seguirá até dezembro, como tradicionalmente acontece. Segundo o calendário organizado pela CBF, a última rodada está marcada para o dia 2 de dezembro.

Além do Brasileirão, outras competições, como Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana, também precisaram de ajustes no cronograma, comprimindo datas e exigindo maior planejamento dos clubes.

Veja o calendário do Brasileirão