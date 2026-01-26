Quando é o próximo jogo do Corinthians?

Redação Exame
Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 22h06.
O Corinthians volta a campo na próxima quarta-feira, 28, pelo Brasileirão 2026. O time enfrenta o Bahia, às 20h, na Vila Belmiro, em Santos. A partida marca a estreia das equipes na competição nacional e abre a sequência de jogos do clube paulista.
A equipe, comandada por Dorival Júnior, chega ao duelo após vitória por 1 a 0 sobre o Velo Clube, no último domingo, 25, pelo estadual.
Já o Bahia vem de uma sequência positiva, com boa produção ofensiva e goleada recente por 5 a 1. O time de Rogério Ceni tenta manter o ritmo e pontuar fora de casa.
Confira abaixo as prováveis escalações para o duelo:
Corinthians - Técnico: Dorival Júnior
Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho e Matheus Bidu; André Carrillo, Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Yuri Alberto e Vitinho.
Bahia - Técnico: Rogério Ceni
Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Santiago Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir Santos, Willian José e Erick Pulga.
O próximo jogo do Corinthians é quarta-feira, 28 de janeiro, às 20h, contra o Bahia, pela primeira rodada do Brasileirão Série A.
O jogo desta quarta-feira, 28, às 20h, entre Corinthians e Bahia terá transmissão ao vivo pelo SporTV e pelo Premiere.
É possível assistir à partida online pelo SporTV e pelo Premiere, que também conta com opção de streaming.