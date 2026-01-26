Esporte

Quando é o próximo jogo do Corinthians?

Time estreia nesta quarta, na Vila Belmiro, na primeira rodada do Brasileirão 2026

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 22h06.

O Corinthians volta a campo na próxima quarta-feira, 28, pelo Brasileirão 2026. O time enfrenta o Bahia, às 20h, na Vila Belmiro, em Santos. A partida marca a estreia das equipes na competição nacional e abre a sequência de jogos do clube paulista.

A equipe, comandada por Dorival Júnior, chega ao duelo após vitória por 1 a 0 sobre o Velo Clube, no último domingo, 25, pelo estadual.

Já o Bahia vem de uma sequência positiva, com boa produção ofensiva e goleada recente por 5 a 1. O time de Rogério Ceni tenta manter o ritmo e pontuar fora de casa.

Confira abaixo as prováveis escalações para o duelo:

Corinthians - Técnico: Dorival Júnior

Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho e Matheus Bidu; André Carrillo, Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Yuri Alberto e Vitinho.

Bahia - Técnico: Rogério Ceni

Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Santiago Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir Santos, Willian José e Erick Pulga.

Quando é o próximo jogo do Corinthians?

O próximo jogo do Corinthians é quarta-feira, 28 de janeiro, às 20h, contra o Bahia, pela primeira rodada do Brasileirão Série A.

Onde assistir ao vivo o jogo Corinthians x Bahia hoje pelo Brasileirão?

O jogo desta quarta-feira, 28, às 20h, entre Corinthians e Bahia terá transmissão ao vivo pelo SporTV e pelo Premiere.

Como assistir online ao jogo Corinthians x Bahia hoje?

É possível assistir à partida online pelo SporTV e pelo Premiere, que também conta com opção de streaming.

Acompanhe tudo sobre:FutebolCorinthiansEsporte Clube Bahia

Mais de Esporte

Quando é o próximo jogo do São Paulo?

Portuguesa x Guarani: onde assistir e horário pelo Campeonato Paulista

Nova Iguaçu x Volta Redonda: onde assistir e horário pelo Campeonato Carioca

Super Bowl 2026: Seahawks e Patriots revivem duelo após 11 anos

Mais na Exame

Esporte

Quando é o próximo jogo do São Paulo?

Pop

Rivalidade se acirra no BBB 26 com embate entre Ana Paula e Sarah

Mercados

Ações da Hyundai caem após Trump anunciar aumento de 25% em tarifas para produtos da Coreia do Sul

Um conteúdo SBT News

Brasil lidera ranking mundial de assassinatos de pessoas trans