O Corinthians volta a campo na próxima quarta-feira, 28, pelo Brasileirão 2026. O time enfrenta o Bahia, às 20h, na Vila Belmiro, em Santos. A partida marca a estreia das equipes na competição nacional e abre a sequência de jogos do clube paulista.

A equipe, comandada por Dorival Júnior, chega ao duelo após vitória por 1 a 0 sobre o Velo Clube, no último domingo, 25, pelo estadual.

Já o Bahia vem de uma sequência positiva, com boa produção ofensiva e goleada recente por 5 a 1. O time de Rogério Ceni tenta manter o ritmo e pontuar fora de casa.

Confira abaixo as prováveis escalações para o duelo:

Corinthians - Técnico: Dorival Júnior

Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho e Matheus Bidu; André Carrillo, Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Yuri Alberto e Vitinho.

Bahia - Técnico: Rogério Ceni

Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Santiago Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir Santos, Willian José e Erick Pulga.

Quando é o próximo jogo do Corinthians?

O próximo jogo do Corinthians é quarta-feira, 28 de janeiro, às 20h, contra o Bahia, pela primeira rodada do Brasileirão Série A.

Onde assistir ao vivo o jogo Corinthians x Bahia hoje pelo Brasileirão?

O jogo desta quarta-feira, 28, às 20h, entre Corinthians e Bahia terá transmissão ao vivo pelo SporTV e pelo Premiere.

Como assistir online ao jogo Corinthians x Bahia hoje?

É possível assistir à partida online pelo SporTV e pelo Premiere, que também conta com opção de streaming.