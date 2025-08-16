Corinthians x Bahia: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Corinthians e Bahia se enfrentam neste sábado, 16 de agosto, às 21h, na Neo Química Arena, em São Paulo. O jogo terá transmissão ao vivo pelo Sportv e Premiere.

No primeiro turno, Corinthians e Bahia empataram por 1 a 1, na primeira rodada da competição, realizada na Arena Fonte Nova, em Salvador. Na última vez que se enfrentaram na Neo Química Arena, no Brasileirão do ano passado, o Timão venceu por 3 a 0.

O Corinthians terá desfalques para o duelo contra o Bahia. O lateral-esquerdo Hugo e o atacante Yuri Alberto se recuperam de uma cirurgia para reparar uma hérnia inguinal. Carrillo está fora por lesão ligamentar no tornozelo, e Memphis segue se recuperando de uma lesão grau 2 no músculo posterior da coxa direita. O zagueiro Cacá e o lateral-esquerdo Fabrizio Angileri estão fora do confronto para cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Além dos defensores, o atacante Romero está fora após ter sido expulso na derrota contra o Juventude, na última segunda-feira (12). Por outro lado, o Timão pode contar com Maycon, que se recuperou de uma lesão muscular.

Rogério Ceni, treinador do Bahia, pela primeira vez teve uma semana livre para trabalhar, mas também tem algumas baixas. O técnico não poderá contar com Rodrigo Nestor, Erick Pulga, Kanu, Erick e Fredi Lippert, vetados pelo departamento médico, além de Everton Ribeiro, suspenso. Ceni deve iniciar o jogo com Michel Araújo ou Cauly.

Prováveis escalações:

Corinthians (Técnico: Dorival Júnior)

Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kayke (Talles Magno) e Gui Negão.

Bahia (Técnico: Rogério Ceni)

Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Michel Araújo (Cauly); Ademir, Kayky (Iago Borduchi) e Willian José.

Onde assistir ao vivo o jogo Corinthians x Bahia?

Como assistir online o jogo do Corinthians x Bahia?

