Esporte

Escalação do Corinthians x Velo Clube: entenda possíveis escolhas de Dorival

Timão busca vitória fora de casa para se firmar na zona de classificação.

Jogo deste domingo tem transmissão na TV aberta e no streaming. (Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 12h44.

O Corinthians entra em campo neste domingo, 25, às 20h30, contra o Velo Clube, no estádio Benito Agnelo Castellano, em Rio Claro, interior de SP, com mudanças pontuais e foco em maior solidez defensiva. A partida é válida pela 3ª rodada do Campeonato Paulista e pode marcar a primeira vitória do Timão fora de casa na competição.

Provável escalação do Corinthians

De acordo com os últimos treinamentos, a escalação do Corinthians contra o Velo Clube deve ser:

  • Hugo Souza;
  • Matheuzinho;
  • André Ramalho;
  • Gustavo Henrique (ou Gabriel Paulista) e Matheus Bidu;
  • Raniele;
  • André Luiz;
  • André Carrillo e Breno Bidon;
  • Yuri Alberto e Kayke.

A principal dúvida está na zaga, com disputa entre Gustavo Henrique e Gabriel Paulista por uma vaga ao lado de André Ramalho. No meio, Raniele segue como primeiro volante, enquanto Breno Bidon ganha sequência como articulador.

Com a provável escalação, o Corinthians tenta ganhar regularidade no início do Paulistão 2026 e se consolidar na zona de classificação. O confronto diante do Velo Clube é visto internamente como oportunidade para somar três pontos e ganhar confiança para a sequência do estadual.

Possível escalação do Velo Clube no Paulistão

O Velo Clube deve ir a campo com uma formação equilibrada para o confronto pelo Campeonato Paulista, mantendo a base utilizada nas últimas partidas do estadual:

  • Marcelo Carné;
  • Ynaiã;
  • Gabriel Mancha;
  • Marcelo Augusto;
  • Betão;
  • Zé Mário;
  • Luiz Otávio;
  • Rodrigo Oliveira e Sillas;
  • João Lucas e Daniel Amorim.

A equipe de Rio Claro busca somar pontos importantes para melhorar sua situação na tabela do Paulistão e ganhar fôlego na luta contra o rebaixamento.

