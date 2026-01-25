Escalação do Corinthians x Velo Clube: entenda possíveis escolhas de Dorival

Jogo deste domingo tem transmissão na TV aberta e no streaming. (Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 12h44.
O Corinthians entra em campo neste domingo, 25, às 20h30, contra o Velo Clube, no estádio Benito Agnelo Castellano, em Rio Claro, interior de SP, com mudanças pontuais e foco em maior solidez defensiva. A partida é válida pela 3ª rodada do Campeonato Paulista e pode marcar a primeira vitória do Timão fora de casa na competição.
De acordo com os últimos treinamentos, a escalação do Corinthians contra o Velo Clube deve ser:
A principal dúvida está na zaga, com disputa entre Gustavo Henrique e Gabriel Paulista por uma vaga ao lado de André Ramalho. No meio, Raniele segue como primeiro volante, enquanto Breno Bidon ganha sequência como articulador.
Com a provável escalação, o Corinthians tenta ganhar regularidade no início do Paulistão 2026 e se consolidar na zona de classificação. O confronto diante do Velo Clube é visto internamente como oportunidade para somar três pontos e ganhar confiança para a sequência do estadual.
O Velo Clube deve ir a campo com uma formação equilibrada para o confronto pelo Campeonato Paulista, mantendo a base utilizada nas últimas partidas do estadual:
A equipe de Rio Claro busca somar pontos importantes para melhorar sua situação na tabela do Paulistão e ganhar fôlego na luta contra o rebaixamento.