Confira o placar do jogo do Corinthians ontem, pelo Paulistão

Yuri Alberto: atacante do Corinthians definiu partida nos acréscimos do segundo tempo. (Marco Galvao/Sports Press Photo/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 07h04.
O Corinthians venceu o Velo Clube por 1 a 0 neste domingo, no estádio Benitão, em Rio Claro (SP), pela quinta rodada do Campeonato Paulista.
O gol da vitória foi marcado por Yuri Alberto aos 45 minutos do segundo tempo.
Com o resultado, o time comandado por Dorival Júnior chegou a oito pontos e subiu da nona para a quarta colocação na tabela do Estadual. Já o Velo Clube permaneceu com cinco pontos, na 13ª posição, após a terceira derrota na competição.
Artilheiro 🤝 Fiel Torcida! 🤳⚽️#VaiCorinthians pic.twitter.com/mjvQwxTmuq
— Corinthians (@Corinthians) January 26, 2026
O gol saiu nos minutos finais, após chute de Vitinho defendido pelo goleiro Marcelo Carné. A bola ainda tocou na trave antes de sobrar para Yuri Alberto, que finalizou para garantir a vitória corintiana.