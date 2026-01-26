Esporte

Confira o placar do jogo do Corinthians ontem, pelo Paulistão

Timão enfrentou Velo Clube no estádio Benitão, em Rio Claro (SP), pela quinta rodada do Campeonato Paulista

Yuri Alberto: atacante do Corinthians definiu partida nos acréscimos do segundo tempo. (Marco Galvao/Sports Press Photo/Getty Images)

Yuri Alberto: atacante do Corinthians definiu partida nos acréscimos do segundo tempo. (Marco Galvao/Sports Press Photo/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 07h04.

O Corinthians venceu o Velo Clube por 1 a 0 neste domingo, no estádio Benitão, em Rio Claro (SP), pela quinta rodada do Campeonato Paulista.

O gol da vitória foi marcado por Yuri Alberto aos 45 minutos do segundo tempo.

Com o resultado, o time comandado por Dorival Júnior chegou a oito pontos e subiu da nona para a quarta colocação na tabela do Estadual. Já o Velo Clube permaneceu com cinco pontos, na 13ª posição, após a terceira derrota na competição.

O gol saiu nos minutos finais, após chute de Vitinho defendido pelo goleiro Marcelo Carné. A bola ainda tocou na trave antes de sobrar para Yuri Alberto, que finalizou para garantir a vitória corintiana.

Acompanhe tudo sobre:CorinthiansFutebol

Mais de Esporte

Seattle Seahawks vence os Rams e volta ao Super Bowl após 11 anos

Campeonato Paulista: veja tabela de classificação após jogos do fim de semana

Brasileirão 2026 começa nesta semana: veja os clubes e os maiores campeões

Colecionador de polêmicas, técnico espanhol é demitido por usar IA

Mais na Exame

Esporte

Seattle Seahawks vence os Rams e volta ao Super Bowl após 11 anos

Marketing

Alceu Valença e BaianaSystem juntos: a estratégia da Neoenergia no Carnaval

Um conteúdo Bússola

Dia da Energia Limpa: 5 exemplos de iniciativas que reduzem emissões de CO2

Pop

Quem está no 2º Paredão do BBB 26?