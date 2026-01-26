Confira o placar do jogo do Corinthians ontem, pelo Paulistão

O Corinthians venceu o Velo Clube por 1 a 0 neste domingo, no estádio Benitão, em Rio Claro (SP), pela quinta rodada do Campeonato Paulista.

O gol da vitória foi marcado por Yuri Alberto aos 45 minutos do segundo tempo.

Com o resultado, o time comandado por Dorival Júnior chegou a oito pontos e subiu da nona para a quarta colocação na tabela do Estadual. Já o Velo Clube permaneceu com cinco pontos, na 13ª posição, após a terceira derrota na competição.

O gol saiu nos minutos finais, após chute de Vitinho defendido pelo goleiro Marcelo Carné. A bola ainda tocou na trave antes de sobrar para Yuri Alberto, que finalizou para garantir a vitória corintiana.