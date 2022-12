Quando é o próximo jogo do Brasil nas quartas de final da Copa do Mundo?

Após a vitória do Brasil contra Coreia do Sul nesta segunda-feira, 5, por 4 a 1, a Seleção se classificou para as quartas de final e disputará a etapa com a Croácia.

O jogo pelas quartas de final será disputada nesta sexta-feira, 9 de dezembro, às 12h. Será a primeira partida dessa rodada e definirá os times que jogarão na semifinal.

Cada vez mais próximo da taça, o Brasil segue como um dos favoritos para vencer a Copa do Mundo Catar. A Seleção busca a sexta estrela neste campeonato.

Q uando será o jogo de Brasil x Croácia?

O jogo das quartas de final do Brasil irá acontecer no dia 9 de dezembro às 12h no estádio Cidade da Educação.

Escalação do Brasil contra Coreia do Sul

Alisson, Eder Militão, Marquinhos, Thiago Silva e Danilo; Casemiro, Lucas Paquetá e Neymar; Raphinha, Richarlison e Vini Jr.

