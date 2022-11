Saiba qual é o primeiro critério de desempate na Copa do Mundo

Com a fase de grupos da Copa do Mundo de 2022 chegando no momento decisivo, torcedores questionam quais são os critérios de desempate do torneio.

Segundo o regulamento da Fifa, caso duas ou mais seleções terminem a primeira fase com a mesma pontuação, os dois primeiros critérios de desempate são saldo de gols, que é a diferença entre gols marcados e gols contra, e número total de gols marcados.

Se os dois primeiros critérios seguirem iguais entre as seleções, outras opções são consideradas. O confronto direto será o terceiro critério. Caso a partida entre as equipes não tenha um vencedor, o último critério será a quantidade de cartões amarelos e vermelhos.

A Fifa definiu pontuações para que a equipe com o jogo mais limpo avance de fase. -1 ponto para cartão amarelo recebido; -3 pontos para segundo cartão amarelo e, consequentemente, o vermelho; -4 pontos para vermelho direto; -5 pontos para amarelo com vermelho direto.

Em último caso, se o empate seguir em todos os critérios, a vaga nas oitavas da Copa do Mundo será definida em sorteio.

Os critérios de desempate na Copa do Mundo:

1. Melhor saldo de gols

2. Mais gols pró

3. Confronto direto

4. Menos cartões vermelhos e amarelos

5. Sorteio

LEIA TAMBÉM: