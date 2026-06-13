Esporte

Fase de grupos copa 2026

Copa do Mundo 2026: a coincidência que faz a torcida acreditar no Hexa do Brasil

As últimas seleções campeãs do torneio, França e Argentina, estavam no grupo C, o mesmo grupo da Seleção Brasileira nesta da Copa do Mundo 2026

Seleção Brasileira: time está no mesmo grupo das duas últimas seleções campeãs da Copa (Franco Arland/Getty Images)

Seleção Brasileira: time está no mesmo grupo das duas últimas seleções campeãs da Copa (Franco Arland/Getty Images)

Marcela Lima
Marcela Lima

Colaboradora

Publicado em 13 de junho de 2026 às 06h50.

A Seleção Brasileira está no grupo C da fase de grupos da Copa do Mundo. Após França e Argentina vencerem as duas últimas edições e também ficarem no grupo C, a torcida brasileira tem se apoiado em uma teoria para que o Brasil conquiste o troféu do Hexa.

Coincidência para Seleção Brasileira na Copa do Mundo

Na última edição do torneio, em 2022, no Qatar, a Argentina, que levantou a taça, ficou na chave C ao lado de México, Polônia e Arábia Saudita. Os argentinos estrearam com derrota para a Arábia Saudita, mas terminaram a fase de grupos como líderes com seis pontos e levantaram a taça.

Já a França, campeã em 2018, na edição disputada na Rússia, também ficou no grupo C com Austrália, Peru e Dinamarca. A equipe somou seis vitórias no torneio e liderou o grupo com sete pontos.

Nesta edição, é a Seleção Brasileira, que segue na busca do tão sonhado Hexa, caiu justamente no grupo C da Copa do Mundo. O time enfrentará Marrocos, Haiti e Escócia na fase de grupos.

Vale lembrar que em 2002 a Seleção também estava no grupo C, junto de Turquia, Costa Rica e China, e conquistou o torneio pela última vez. Além disso, no Mundial 98, o Brasil caiu no grupo A ao lado de Escócia e Marrocos e chegou até a final, mas perdeu para a França. Escócia e Marrocos estão no grupo do Brasil nesta edição.

Estreia do Brasil no Mundial

A Seleção Brasileira estreia nesta edição da Copa do Mundo neste sábado (13), contra o Marrocos, a partir de 19h (horário de Brasília), no estádio MetLife, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

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