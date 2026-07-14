Ação da IBM cai 25% e caminha para pior dia da história na bolsa: o que aconteceu?

As ações da IBM operavam em baixa de mais de 25% terça-feira, 14, e caminham para o pior dia da história da companhia na bolsa. A empresa divulgou uma prévia de resultados do segundo trimestre abaixo do esperado pelo mercado. A queda de hoje já apagou cerca de US$ 66 bilhões em valor de mercado da companhia. O S&P 500 e o Dow Jones Industrial Average, por outro lado, operam em alta no mesmo pregão.

Por que a ação despenca

A IBM projeta receita de US$ 17,2 bilhões no trimestre, abaixo dos US$ 17,9 bilhões esperados por analistas, e lucro ajustado de US$ 2,93 por ação. O consenso do mercado era de US$ 3,01. A previsão é de que a margem de lucro antes de impostos deve recuar 90 pontos-base, para 14,4%. A IBM divulga os números oficiais na quarta-feira da semana que vem, dia 22 de julho.

Em carta a acionistas, o CEO Arvind Krishna atribuiu o resultado à divisão de infraestrutura, puxada por uma demanda mais fraca que o esperado pelo z17, o mainframe voltado à era da IA. "O que aconteceu foi pior do que esperávamos", escreveu.

No fim de junho, clientes anteciparam a compra de servidores, armazenamento e memória para escapar de aumentos de preço nesses produtos. A IBM já esperava algum efeito desse tipo, mas, segundo Krishna, "não antecipou a magnitude da mudança na alocação de capex" por parte dos clientes.

Por trás dessas movimentações está uma crise batizada de RAMageddon, que elevou entre 20% e 40% os preços de componentes de memória usados de notebooks a servidores de data center. Grandes clientes corporativos da IBM, como bancos, são especialmente sensíveis a essa alta.

Nem tudo é ruim, dizem analistas

A companhia destacou avanços na computação quântica e crescimento de 11% na receita do Red Hat. Para Dan O'Regan, do Mizuho, citado pela revista Barron's, "o maior problema parece ter sido a execução interna", mas "o lado positivo é que o software permaneceu sólido".

O Barclays, que tem recomendação overweight e preço-alvo de US$ 350, avalia que o episódio "não muda a tese de investimento" e que os números fracos refletem uma migração temporária de gastos, não um problema estrutural do mainframe.

Já o analista Jacob Bourne, da Emarketer, citado pelo Wall Street Journal chamou o resultado de "um triplo golpe": a IA está concentrando capex em hardware e desviando gastos de software, o que deve seguir punindo players legados.

A queda também pressiona pares do setor: Accenture, Cognizant e Infosys perdem cerca de 3% cada, enquanto Workday e ServiceNow recuam 5,1% e 4,2%. A ação da IBM já vinha sob dúvidas do mercado neste ano, e a alta nos preços dos chips de memória segue pressionando o setor de tecnologia como um todo.

*com agências internacionais