Esporte

Fase de grupos copa 2026

Jogos de hoje da Copa do Mundo: veja horário da partida desta sexta, 10, e onde assistir

Espanha e Bélgica se enfrentam por uma vaga na semifinal do Mundial

Lamine Yamal: Espanha e Bélgica se enfrentam pelas quarta de final da Copa do Mundo (Aric Becker / AFP)

Lamine Yamal: Espanha e Bélgica se enfrentam pelas quarta de final da Copa do Mundo (Aric Becker / AFP)

Alan Favaron
Alan Favaron

Colaborador

Publicado em 10 de julho de 2026 às 07h50.

Tudo sobreCopa do Mundo
Saiba mais

Nesta sexta-feira, 10, Espanha e Bélgica se enfrentam pelas quartas de final da Copa do Mundo. O confronto entre europeus será às 16h (horário de Brasília), no SoFi Stadium, em Los Angeles.

Onde assistir ao jogo de hoje

Espanha x Bélgica - CazéTV, Globo, SBT, SporTV e ge.tv

Campanhas de Espanha e Bélgica

A Espanha começou assustando na Copa do Mundo e empatou com Cabo Verde na estreia, mas, na sequência, derrotou Arábia Saudita e Uruguai. Já no mata-mata, enfrentou apenas seleções europeias e eliminou Áustria e Portugal.

Já a Bélgica demorou para engrenar e empatou com Egito e Irã nas primeiras rodadas, vencendo apenas a Nova Zelândia na fase de grupos. Já no mata-mata, venceu Senegal, em um duelo emocionante, e, por fim, goleou os Estados Unidos por 4 a 1.

Semifinal

O vencedor do confronto entre Espanha e Bélgica vai enfrentar quem avançar do duelo entre França e Marrocos. A semifinal será disputada no dia 14 de julho, às 16h (horário de Brasília), no AT&T Stadium, em Dallas.

Acompanhe tudo sobre:Copa do MundoEspanhaBélgica

Mais de Esporte

Quando é o jogo da França na semifinal da Copa do Mundo?

Quando são os jogos das semifinais da Copa do Mundo?

Quantas Copas do Mundo a França tem? Relembre os títulos da seleção

Quem vai enfrentar a França na semifinal da Copa do Mundo?

Mais na Exame

Casual

A ascensão da nova geração brasileira de tenistas adolescentes

Inteligência Artificial

Surge uma nova profissão: quem são os especialistas responsáveis por fiscalizar a IA

Um conteúdo Bússola

Como a reforma tributária pode deixar a exportação de serviços mais vantajosa

Economia

Guerra no Irã deve provocar primeira queda da demanda por petróleo desde 2020, diz IEA