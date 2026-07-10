Jogos de hoje da Copa do Mundo: veja horário da partida desta sexta, 10, e onde assistir

Lamine Yamal: Espanha e Bélgica se enfrentam pelas quarta de final da Copa do Mundo (Aric Becker / AFP)
Colaborador
Publicado em 10 de julho de 2026 às 07h50.
Nesta sexta-feira, 10, Espanha e Bélgica se enfrentam pelas quartas de final da Copa do Mundo. O confronto entre europeus será às 16h (horário de Brasília), no SoFi Stadium, em Los Angeles.
Espanha x Bélgica - CazéTV, Globo, SBT, SporTV e ge.tv
A Espanha começou assustando na Copa do Mundo e empatou com Cabo Verde na estreia, mas, na sequência, derrotou Arábia Saudita e Uruguai. Já no mata-mata, enfrentou apenas seleções europeias e eliminou Áustria e Portugal.
Já a Bélgica demorou para engrenar e empatou com Egito e Irã nas primeiras rodadas, vencendo apenas a Nova Zelândia na fase de grupos. Já no mata-mata, venceu Senegal, em um duelo emocionante, e, por fim, goleou os Estados Unidos por 4 a 1.
O vencedor do confronto entre Espanha e Bélgica vai enfrentar quem avançar do duelo entre França e Marrocos. A semifinal será disputada no dia 14 de julho, às 16h (horário de Brasília), no AT&T Stadium, em Dallas.