Quando é a final da VNL masculina 2026? Veja data, horário e onde assistir

A final da Liga das Nações de Vôlei Masculino (VNL) 2026 será disputada neste domingo, 2, às 8h30 (de Brasília), em Ningbo, na China.

Antes da decisão, a disputa pelo terceiro lugar está marcada para as 4h40.

Os finalistas serão definidos nas semifinais deste sábado, 1º. Eslovênia e Polônia jogam às 4h, enquanto Japão e Estados Unidos se enfrentam às 8h30.

Os vencedores avançam à final da VNL. As seleções derrotadas voltam à quadra para disputar a medalha de bronze.

Como chegam as equipes para a semifinal?

A Polônia, atual campeã e líder do ranking mundial, busca ampliar sua coleção de seis medalhas na competição. A equipe chegou às semifinais após eliminar a Ucrânia por 3 sets a 1.

A Eslovênia avançou com uma vitória por 3 sets a 0 sobre a Turquia. O Japão superou a China por 3 sets a 1, enquanto os Estados Unidos eliminaram a campeã mundial Itália por 3 sets a 0.

A Seleção Brasileira foi eliminada ainda na fase preliminar da VNL masculina.

Quando é a final da VNL masculina 2026?

A final da VNL masculina será realizada no domingo, 2 de agosto de 2026, às 8h30 (de Brasília), em Ningbo, na China.

Quando será a disputa pelo terceiro lugar da VNL?

A disputa pela medalha de bronze acontecerá também no domingo, 2, às 4h40 (de Brasília). O confronto reunirá as duas seleções derrotadas nas semifinais.

Onde assistir à final da VNL masculina?

A final e a disputa pelo terceiro lugar poderão ser acompanhadas pela VBTV, plataforma oficial de streaming da competição, e também pelo canal sportv2.