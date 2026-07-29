Japão x China: horário e onde assistir ao jogo das quartas de final da VNL masculina

Japão e China duelam nesta quarta-feira, 29, às 8h30, horário de Brasília, pelas quartas de final da Liga das Nações Masculina de Vôlei (VNL) 2026. A partida será disputada em Ningbo Beilun, na China, e vale uma vaga na semifinal da competição.

O confronto terá transmissão ao vivo pelo Sportv2, pela plataforma VBTV e pelo ge TV.

Japão chega embalado após campanha perfeita

O Japão entra no mata-mata como o principal favorito ao título. A seleção asiática encerrou a fase classificatória na liderança, com 12 vitórias em 12 partidas, sendo a única equipe invicta da competição.

Além do aproveitamento de 100%, os japoneses fecharam a primeira fase com 36 sets vencidos e apenas 15 perdidos, consolidando a melhor campanha entre todas as seleções participantes.

China aposta no fator casa

A campanha da China foi bem diferente. A equipe terminou a fase classificatória na última colocação, com apenas uma vitória e 11 derrotas.

Mesmo assim, os chineses garantiram presença nas quartas de final por serem os anfitriões da fase decisiva da Liga das Nações, disputada em Ningbo.