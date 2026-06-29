Brasil nas oitavas da Copa do Mundo: veja o retrospecto contra os possíveis adversários

Com a vitória sobre o Japão nesta segunda-feira, o Brasil garantiu classificação às oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 e agora aguarda o vencedor do confronto entre Noruega e Costa do Marfim. No histórico do torneio, a seleção brasileira já enfrentou as duas equipes, somando uma vitória e uma derrota.

Costa do Marfim

Contra a Costa do Marfim, o retrospecto é favorável ao Brasil. As seleções se enfrentaram apenas uma vez em Copas, na fase de grupos de 2010, quando a equipe brasileira venceu por 3 a 1. Na ocasião, Luís Fabiano marcou duas vezes, Elano também balançou as redes, e a partida ficou marcada ainda pela expulsão de Kaká.

Noruega

Diante da Noruega, porém, o cenário é diferente. A seleção brasileira nunca venceu o adversário europeu em quatro confrontos, com dois empates e duas derrotas no retrospecto geral. Em Copas do Mundo, o encontro ocorreu em 1998, na fase de grupos, quando o Brasil foi derrotado por 2 a 1. Bebeto marcou para os brasileiros, enquanto Tore André Flo e Kjetil Rekdal fizeram os gols da equipe norueguesa.

Além do confronto no Mundial, os registros incluem ainda um triunfo da Noruega e dois empates em amistosos internacionais, mantendo o tabu favorável aos europeus.

Noruega e Costa do Marfim se enfrentam nesta terça-feira, às 14h, para definir o próximo adversário do Brasil. A partida válida pelas oitavas de final será disputada no domingo, às 17h..