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Fase de grupos copa 2026

Haaland joga hoje? Veja escalação da Noruega para enfrentar a França

Atacante do Manchester City começará como reserva na partida da Noruega contra a França pelo Grupo I da Copa do Mundo

Haaland: jogador será reserva em partida contra a França ((Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP))

Haaland: jogador será reserva em partida contra a França ((Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP))

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 26 de junho de 2026 às 15h11.

A Noruega entra em campo nesta sexta-feira, 26, às 16h, de Brasília, em partida contra a França, no Gillette Stadium, em Boston, pela terceira rodada do Grupo I da Copa do Mundo de 2026.

Erling Haaland, atacante do Manchester City, começará a partida decisiva que vale a liderança da chave no banco de reservas.

Haaland lidera geração histórica da Noruega

Após 28 anos, a Noruega voltou a disputar uma Copa do Mundo e tenta confirmar uma das melhores campanhas de sua história. O time aposta totalmente em Haaland, além da criação de Martin Odegaard, do Arsenal.

O atacante norueguês é peça central do projeto e vive temporada de alto nível no Manchester City, onde segue acumulando gols e recordes. No entanto, começa como opção para o banco de reservas para o treinador norueguês, assim como Odegaard.

Veja a escalação

Selvik; Ostigard, Berg, Strand Larsen e Aursnes; Bjorkan, Thorsttvedt e Aasgaard; Schjelderup, Bobb e Falchener.

Que horas é o jogo França x Noruega hoje?

O duelo começa às 16h, horário de Brasília, nesta sexta-feira, 26.

Onde assistir França x Noruega ao vivo?

A partida terá transmissão da CazéTV, TV Globo e Sportv.

Acompanhe tudo sobre:Copa do Mundo

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