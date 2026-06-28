Copa do Mundo 2026: veja como ficou a classificação do grupo E

O Grupo E da Copa do Mundo de 2026 chegou ao fim com a Alemanha na liderança e a Costa do Marfim também classificada, em segundo lugar.

O Equador avançou em terceiro, entre os melhores terceiros colocados do torneio, enquanto Curaçao, estreante em Copas do Mundo, foi eliminado.

Como foram os jogos do grupo

Na primeira rodada, a Alemanha goleou a estreante Curaçao por 7 a 1, em Houston, com dois gols de Kai Havertz e outros marcados por Nmecha, Schlotterbeck, Musiala, Brown e Undav. No mesmo dia, a Costa do Marfim venceu o Equador por 1 a 0, em Toronto, em um jogo equilibrado decidido por Amad Diallo.

Na segunda rodada, a Alemanha derrotou a Costa do Marfim por 2 a 1 e praticamente confirmou a liderança da chave com uma rodada de antecedência. No outro confronto, Equador e Curaçao empataram sem gols.

Na rodada decisiva, já classificada, a Alemanha perdeu por 2 a 1 para o Equador — Leroy Sané abriu o placar para os alemães, mas Angulo e Gonzalo Plata garantiram a virada equatoriana, que valeu a vaga entre os melhores terceiros colocados. No outro jogo, a Costa do Marfim venceu Curaçao por 2 a 0 e carimbou a classificação em segundo lugar, alcançando pela primeira vez na história o mata-mata de uma Copa do Mundo.

Classificação final do Grupo E

1º — Alemanha — 6 pontos

— 6 pontos 2º — Costa do Marfim — 6 pontos

— 6 pontos 3º — Equador — 4 pontos (classificado entre os melhores terceiros)

— 4 pontos (classificado entre os melhores terceiros) 4º — Curaçao — 1 ponto (eliminado)

Os próximos passos das seleções classificadas

Como líder do grupo, a Alemanha enfrenta o Paraguai na fase de 16 avos de final, nesta segunda-feira, 29, às 17h30 (horário de Brasília). Já a Costa do Marfim, segunda colocada, joga contra a Noruega na terça-feira, 30, às 14h — e, em caso de avanço, pode cruzar com o Brasil já nas oitavas de final.