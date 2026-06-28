Esporte

Fase de grupos copa 2026

Copa do Mundo 2026: veja como ficou a classificação do grupo E

Alemanha faz 7 a 1 na estreia, perde na última rodada, mas mantém liderança

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 28 de junho de 2026 às 12h00.

Última atualização em 28 de junho de 2026 às 12h02.

O Grupo E da Copa do Mundo de 2026 chegou ao fim com a Alemanha na liderança e a Costa do Marfim também classificada, em segundo lugar.

O Equador avançou em terceiro, entre os melhores terceiros colocados do torneio, enquanto Curaçao, estreante em Copas do Mundo, foi eliminado.

Como foram os jogos do grupo

Na primeira rodada, a Alemanha goleou a estreante Curaçao por 7 a 1, em Houston, com dois gols de Kai Havertz e outros marcados por Nmecha, Schlotterbeck, Musiala, Brown e Undav. No mesmo dia, a Costa do Marfim venceu o Equador por 1 a 0, em Toronto, em um jogo equilibrado decidido por Amad Diallo.

Na segunda rodada, a Alemanha derrotou a Costa do Marfim por 2 a 1 e praticamente confirmou a liderança da chave com uma rodada de antecedência. No outro confronto, Equador e Curaçao empataram sem gols.

Na rodada decisiva, já classificada, a Alemanha perdeu por 2 a 1 para o Equador — Leroy Sané abriu o placar para os alemães, mas Angulo e Gonzalo Plata garantiram a virada equatoriana, que valeu a vaga entre os melhores terceiros colocados. No outro jogo, a Costa do Marfim venceu Curaçao por 2 a 0 e carimbou a classificação em segundo lugar, alcançando pela primeira vez na história o mata-mata de uma Copa do Mundo.

Classificação final do Grupo E

  • 1º — Alemanha — 6 pontos
  • 2º — Costa do Marfim — 6 pontos
  • 3º — Equador — 4 pontos (classificado entre os melhores terceiros)
  • 4º — Curaçao — 1 ponto (eliminado)

Os próximos passos das seleções classificadas

Como líder do grupo, a Alemanha enfrenta o Paraguai na fase de 16 avos de final, nesta segunda-feira, 29, às 17h30 (horário de Brasília). Já a Costa do Marfim, segunda colocada, joga contra a Noruega na terça-feira, 30, às 14h — e, em caso de avanço, pode cruzar com o Brasil já nas oitavas de final.

Acompanhe tudo sobre:Copa do Brasil

Mais de Esporte

Quem é Orlando Gill, herói da classificação do Paraguai na Copa do Mundo

Por que a internet está obcecada por Haaland? Veja os memes do atacante da Noruega

Paraguai impõe derrota inédita para a Alemanha em Copas do Mundo

Brasil nas oitavas de final: veja o retrospecto da Seleção nesta fase da Copa

Mais na Exame

Esporte

Quem é Orlando Gill, herói da classificação do Paraguai na Copa do Mundo

Ciência

Telescópio Euclid revela a imagem mais detalhada do centro da Via Láctea

Pop

Casamento de Taylor Swift e Travis Kelce pode parar Nova York; veja o que foi revelado

Mundo

Lula determina viagem de ministro da Defesa à Venezuela para reforçar apoio ao país após terremoto