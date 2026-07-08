Lula participa de lançamento da ponte Salvador-Itaparica e oposição critica atraso da obra

A participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no lançamento simbólico das obras da ponte Salvador-Itaparica ampliou a disputa política na Bahia.

Durante cerimônia realizada na semana passada, Lula apresentou o empreendimento como um marco de infraestrutura para o estado, mas a oposição aproveitou o evento para questionar a execução do projeto, prometido há décadas pelos governos petistas.

Principal adversário do governador Jerônimo Rodrigues (PT) na eleição estadual, o ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil) classificou a ponte como a "grande mentira" da Bahia e afirmou que a obra "só existe no outdoor e no Instagram da turma do governo". Segundo ele, o PT promete o projeto há cerca de 20 anos sem tirá-lo do papel.

"Jerônimo não devia ter coragem mais de tratar desse assunto e nem o PT devia ter coragem de tratar desse assunto, porque eles prometem há 20 anos. Eles vão partir para mais uma eleição prometendo uma obra que não começou", afirmou ACM Neto.

Durante o evento, realizado no canteiro de obras em Vera Cruz, Lula defendeu o projeto e afirmou que será necessário evitar especulação imobiliária na Ilha de Itaparica durante a execução do empreendimento. A ponte terá 12,4 quilômetros de extensão, custo estimado de R$ 11,6 bilhões e integra o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Se concluída, será a maior ponte da América Latina, superando a Ponte Rio-Niterói.

As críticas também foram reforçadas pelo pré-candidato à Presidência Romeu Zema (Novo), que publicou nas redes sociais que o PT baiano estaria "batendo palmas para uma ponte que não existe".

Além de Lula, participaram da cerimônia o governador Jerônimo Rodrigues e os pré-candidatos petistas ao Senado Jaques Wagner e Rui Costa. A obra será executada por meio de uma parceria público-privada (PPP) entre o governo da Bahia e um consórcio chinês.

Em resposta às críticas, Jerônimo afirmou que a oposição deveria agir com mais responsabilidade e disse que Lula não viajaria ao estado apenas para anunciar uma obra sem previsão de execução.

"Lula não viria a Salvador para brincar de anúncio", declarou o governador.

Campanha eleitoral

O lançamento da ponte também serviu de palco para a disputa eleitoral na Bahia. Lula voltou a atacar ACM Neto e relembrou o episódio em que o ex-prefeito declarou se considerar negro. Ao comentar o adversário de Jerônimo, o presidente afirmou que ele seria "tão mentiroso" que tentou "se passar por negro".

Questionado sobre a declaração, ACM Neto respondeu apenas: "Netinho paz e amor".

Na véspera da visita presidencial, o ex-prefeito havia minimizado o impacto político da agenda de Lula no estado, onde o petista venceu o segundo turno de 2022 com ampla vantagem.

"Quantas vezes o presidente Lula visitou a Bahia? Isso não mexe em nada, normal. Presidente da República tem que estar na Bahia", afirmou.

ACM Neto também sugeriu que Lula estaria sendo enganado pelo governo baiano em relação ao andamento da ponte Salvador-Itaparica.

"Com todo respeito ao presidente Lula, eu acho que mais uma vez ele pode estar sendo enrolado por Jerônimo e pela turma aqui do governo da Bahia", disse.

O projeto também enfrenta questionamentos de ambientalistas e pescadores, que alertam para possíveis impactos sobre o ecossistema da Baía de Todos-os-Santos e sobre comunidades que vivem da atividade pesqueira.

*C0m O Globo