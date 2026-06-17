Qual foi o resultado do jogo da Argentina contra a Argélia ontem?

Lionel Messi escreveu mais um capítulo de sua carreira na terça-feira, 16. O camisa 10 marcou os três gols da vitória da Argentina por 3 a 0 sobre a Argélia, em Kansas City, e alcançou um recorde histórico na Copa do Mundo de 2026.

Com o hat-trick, o argentino chegou a 16 gols em Copas do Mundo e igualou Miroslav Klose como maior artilheiro da história do torneio. A vitória também colocou a Argentina na liderança do Grupo J após a primeira rodada.

Messi alcança Klose

Messi iniciou a partida com 13 gols em Mundiais. Os três gols contra a Argélia fizeram o atacante ultrapassar nomes como Kylian Mbappé, Gerd Müller e Ronaldo Nazário, alcançando a marca de 16 gols.

Klose havia assumido a liderança isolada da artilharia histórica das Copas em 2014. Agora, divide o topo do ranking com o argentino.

O desempenho também representou o primeiro hat-trick de Messi em uma Copa do Mundo.

Argentina estreia com vitória

A seleção argentina controlou a partida disputada no Arrowhead Stadium, em Kansas City, e construiu a vitória com os três gols de seu capitão.

O resultado garantiu os primeiros três pontos da equipe na competição e colocou os atuais campeões mundiais na liderança da chave após a rodada inicial.

Noite de recordes

Além de igualar Klose na artilharia histórica das Copas, Messi ampliou uma série de marcas individuais no torneio.

A atuação reforçou o protagonismo do argentino aos 39 anos e manteve a Argentina entre as principais candidatas ao título da Copa do Mundo de 2026.

Com a estreia concluída, a equipe volta a campo na próxima rodada em busca da classificação para a fase eliminatória.