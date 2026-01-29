Qual foi o placar do jogo entre Vitória e Remo ontem?

O Vitória venceu o Remo por 2 a 0 na noite desta quarta-feira, 28, na estreia das equipes no Campeonato Brasileiro de 2026.

A partida foi disputada no Barradão, em Salvador, e marcou o início da campanha do Rubro-Negro baiano na Série A. Após um primeiro tempo de poucas chances claras, o time da casa resolveu o jogo na etapa final.

O primeiro tempo foi equilibrado, com o Vitória tendo mais posse de bola, mas sem conseguir transformar o volume em gols. O Remo tentou explorar os contra-ataques e levou perigo em finalizações de fora da área.

No segundo tempo, o Vitória voltou mais eficiente. Aos nove minutos, Renato Kayzer aproveitou falha do goleiro Marcelo Rangel após cobrança de escanteio e abriu o placar.

O Remo tentou reagir e criou boas oportunidades, especialmente com Pikachu e Patrick, mas não conseguiu empatar a partida.

Aos 31 minutos, o Vitória ampliou. Baralhas apareceu na área e finalizou para marcar o segundo gol e dar tranquilidade ao time baiano.

Com o resultado, o Vitória inicia o Brasileirão com três pontos, enquanto o Remo estreia sem pontuar na competição.