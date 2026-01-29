Botafogo x Cruzeiro: onde assistir e horário do jogo pelo Brasileirão

Repórter
Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 06h00.
O Botafogo e o Cruzeiro se enfrentam nesta quinta-feira, 28, às 21h30, no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro. A partida é válida pelo Campeonato Brasileiro e terá transmissão ao vivo no Prime Video.
Líder do Grupo B do Campeonato Carioca com nove pontos, o Botafogo chega embalado para o confronto. Já o Cruzeiro ocupa a segunda colocação do Grupo C no Campeonato Mineiro, com seis pontos, e tenta se recuperar após a derrota para o Atlético-MG no clássico estadual.
O jogo desta quinta-feira, 21h30, entre Botafogo e Cruzeiro terá transmissão ao vivo no Prime Video.
Você pode assistir à partida online pelo Prime Video, serviço de streaming da Amazon.