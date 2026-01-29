Botafogo x Cruzeiro: onde assistir e horário do jogo pelo Brasileirão

O Botafogo e o Cruzeiro se enfrentam nesta quinta-feira, 28, às 21h30, no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro. A partida é válida pelo Campeonato Brasileiro e terá transmissão ao vivo no Prime Video.

Líder do Grupo B do Campeonato Carioca com nove pontos, o Botafogo chega embalado para o confronto. Já o Cruzeiro ocupa a segunda colocação do Grupo C no Campeonato Mineiro, com seis pontos, e tenta se recuperar após a derrota para o Atlético-MG no clássico estadual.

Prováveis Escalações

Botafogo: Léo Linck; Newton, Fernando Marçal e Alexander Barboza; Alex Telles, Vitinho, Allan e Danilo; Arthur, Álvaro Montoro e Arthur Cabral. O técnico é Martín Anselmi.

Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Wanderson e Kaio Jorge. A equipe é comandada por Tite.

Onde assistir ao vivo o jogo Botafogo x Cruzeiro hoje pelo Brasileirão?

O jogo desta quinta-feira, 21h30, entre Botafogo e Cruzeiro terá transmissão ao vivo no Prime Video.

Como assistir online o jogo Botafogo x Cruzeiro hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Prime Video, serviço de streaming da Amazon.