Qual é o próximo jogo do Flamengo? Confira a data e onde assistir

Após ganhar do Vitória nesta quarta-feira, 22, os flamenguistas não precisarão esperar muito para o próximo jogo do time do coração.

O Flamengo já tem compromisso marcado pelo Campeonato Brasileiro neste domingo, 26, quando enfrenta o Atlético-MG, às 20h30 (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 13ª rodada da competição.

Próximo desafio do Flamengo no Brasileirão

O Flamengo ocupa a vice-liderança no Brasileirão 2026, atrás apenas do Palmeiras e embalado por uma sequência de vitórias.

Enquanto isso, o Atlético-MG figura na 12ª colocação, o que aumenta a importância do confronto para o Galo na competição.

Momento recente das equipes

Na rodada anterior, o Flamengo venceu o Bahia por 2 a 0, no Maracanã, resultado que ajudou a manter o time entre os primeiros colocados. Já o Atlético-MG vem de derrota para o Coritiba por 2 a 0, fora de casa, e tenta se recuperar diante de sua torcida.

Onde assistir Atlético-MG x Flamengo ao vivo?

A partida terá transmissão ao vivo pelo Sportv (TV fechada) e pelo Premiere (pay-per-view).

Que horas é o jogo do Flamengo?

O confronto acontece às 20h30 (de Brasília), neste domingo, 26, na Arena MRV.