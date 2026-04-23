Qual é o próximo jogo do Flamengo? Confira a data e onde assistir

RIO DE JANEIRO, BRASIL – 5 DE ABRIL: Lucas Paquetá, do Flamengo, comemora com os companheiros após marcar o terceiro gol da equipe durante a partida entre Flamengo e Santos FC, válida pelo Brasileirão 2026, no Maracanã, em Rio de Janeiro, Brasil, em 5 de abril de 2026. ((Foto de Buda Mendes/Getty Images))
Estagiária de jornalismo
Publicado em 23 de abril de 2026 às 17h46.
Após ganhar do Vitória nesta quarta-feira, 22, os flamenguistas não precisarão esperar muito para o próximo jogo do time do coração.
O Flamengo já tem compromisso marcado pelo Campeonato Brasileiro neste domingo, 26, quando enfrenta o Atlético-MG, às 20h30 (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 13ª rodada da competição.
O Flamengo ocupa a vice-liderança no Brasileirão 2026, atrás apenas do Palmeiras e embalado por uma sequência de vitórias.
Enquanto isso, o Atlético-MG figura na 12ª colocação, o que aumenta a importância do confronto para o Galo na competição.
Na rodada anterior, o Flamengo venceu o Bahia por 2 a 0, no Maracanã, resultado que ajudou a manter o time entre os primeiros colocados. Já o Atlético-MG vem de derrota para o Coritiba por 2 a 0, fora de casa, e tenta se recuperar diante de sua torcida.
A partida terá transmissão ao vivo pelo Sportv (TV fechada) e pelo Premiere (pay-per-view).
O confronto acontece às 20h30 (de Brasília), neste domingo, 26, na Arena MRV.