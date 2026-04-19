Esporte

Flamengo x Bahia: horário, onde assistir e prováveis escalações

Equipes estão empatadas com 20 pontos e possuem o objetivo de se firmarem ainda mais na parte de cima da tabela

Pedro: Jogador vem sendo peça fundamental na campanha Rubro-Negra no Brasileirão ( (Foto: Wagner Meier/Getty Images))

Pedro: Jogador vem sendo peça fundamental na campanha Rubro-Negra no Brasileirão ( (Foto: Wagner Meier/Getty Images))

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 19 de abril de 2026 às 07h53.

Flamengo x Bahia se enfrentam neste domingo, 19, às 19h30, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela 12.ª rodada do Brasileirão.

Vice-líder, com 20 pontos, o Flamengo quer pontuar para seguir na cola do Palmeiras. Por isso, aproveita o bom momento da temporada e o embalo após golear o Independiente Medellín pela Libertadores.

Já o Bahia está na quinta posição, também com 20 pontos, e quer se firmar ainda mais entre os primeiros colocados. A equipe comandada por Rogério Ceni vive um período de oscilações, mas busca se equilibrar.

Como chega o Flamengo para o confronto

Leonardo Jardim não terá os meias Erick Pulgar e Jorginho, lesionados e entregues ao departamento médico. Além disso, Jorge Carrascal, expulso no Fla-Flu, cumpre suspensão automática.

Como chega o Bahia para o confronto

 Já o Bahia quer se firmar ainda mais entre os cinco primeiros e também quebrar um jejum de 32 anos. Desde 1994 que os baianos não vencem o Flamengo no Maracanã.

A grande dúvida fica pela presença do zagueiro David Duarte. O jogador e o treinador Rogério Ceni foram suspensos pelo STJD após críticas à arbitragem. O clube busca reverter a punição para contar o defensor contra o Flamengo. Já o treinador cumpre suspensão por acúmulo de amarelos e retornaria apenas contra o Santos.

Onde assistir a Flamengo x Bahia

O duelo entre Flamengo x Bahia terá transmissão do Premiere.

Prováveis escalações

Bahia (Técnico: Charles Hembert)

 Leo Vieira; Acevedo, David Duarte, S. Mingo e Luciano Juba; Everton Ribeiro, Caio Alexandre e Jean Lucas; Kike Oliveira, Stum e Erick Pulga.

Flamengo (Técnico: Leonardo Jardim)

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Evertton, Lucas Paquetá, Gonzalo Plata, De Arrascaeta e Samuel Lino; Pedro

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