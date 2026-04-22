Flamengo x Vitória: horário, onde assistir e detalhes do jogo

Flamengo: time carioca volta aos campos nesta quarta-feira, 22 ((Foto: Ruano Carneiro/Getty Images))
Estagiária de jornalismo
Publicado em 22 de abril de 2026 às 10h29.
Flamengo e Vitória se enfrentam nesta quarta-feira, 22, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil.
O Flamengo inicia sua caminhada na competição nesta fase e busca aproveitar o mando de campo para abrir vantagem no duelo.
O Vitória tenta surpreender fora de casa e conquistar um resultado positivo para decidir a vaga em seus domínios.
A partida terá transmissão pelo Premiere (pay-per-view) e Sportv (TV por assinatura).
O confronto acontece às 21h30 (de Brasília).