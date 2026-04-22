Flamengo x Vitória: horário, onde assistir e detalhes do jogo

Flamengo e Vitória se enfrentam nesta quarta-feira, 22, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil.

Como chega o Flamengo

O Flamengo inicia sua caminhada na competição nesta fase e busca aproveitar o mando de campo para abrir vantagem no duelo.

Como chega o Vitória

O Vitória tenta surpreender fora de casa e conquistar um resultado positivo para decidir a vaga em seus domínios.

Onde assistir Flamengo x Vitória ao vivo?

A partida terá transmissão pelo Premiere (pay-per-view) e Sportv (TV por assinatura).

Que horas é o jogo Flamengo x Vitória hoje?

O confronto acontece às 21h30 (de Brasília).