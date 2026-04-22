Esporte

Flamengo x Vitória: horário, onde assistir e detalhes do jogo

Confronto acontece no Maracanã pela quinta fase da Copa do Brasil

Flamengo: time carioca volta aos campos nesta quarta-feira, 22 ((Foto: Ruano Carneiro/Getty Images))

Flamengo: time carioca volta aos campos nesta quarta-feira, 22 ((Foto: Ruano Carneiro/Getty Images))

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 22 de abril de 2026 às 10h29.

Flamengo e Vitória se enfrentam nesta quarta-feira, 22, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil.

Como chega o Flamengo

O Flamengo inicia sua caminhada na competição nesta fase e busca aproveitar o mando de campo para abrir vantagem no duelo.

Como chega o Vitória

O Vitória tenta surpreender fora de casa e conquistar um resultado positivo para decidir a vaga em seus domínios.

Onde assistir Flamengo x Vitória ao vivo?

A partida terá transmissão pelo Premiere (pay-per-view) e Sportv (TV por assinatura).

Que horas é o jogo Flamengo x Vitória hoje?

O confronto acontece às 21h30 (de Brasília).

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