Napoli x Cremonese: horário, onde assistir e prováveis escalações

Napoli e Cremonese se enfrentam nesta sexta-feira, 24 de abril de 2026, pela 34ª rodada do Campeonato Italiano, no Estádio Diego Armando Maradona.

A bola rola às 15h45 (de Brasília).

Napoli tenta se recuperar após derrota e focar no G-4

O Napoli chega para o confronto sob pressão depois do revés por 2 a 0 diante da Lazio, em casa, resultado que praticamente afastou a equipe da briga pelo título. A partir de agora, o principal objetivo passa a ser a manutenção de um lugar no G-4, com vantagem de três pontos sobre a Juventus.

Apesar da derrota recente, o desempenho como mandante ainda é consistente: são 11 vitórias, quatro empates e apenas um resultado negativo em 16 partidas. A defesa tem sido um dos pilares da equipe, com 33 gols sofridos em 33 jogos, enquanto o setor ofensivo, com 48 gols, apresenta números mais discretos ao longo da temporada.

Cremonese chega pressionada na luta contra o rebaixamento

Do outro lado, a Cremonese vive um momento delicado na competição. A equipe ocupa a 17ª posição, com 28 pontos, apenas um acima da zona de rebaixamento, e chega pressionada para pontuar.

O desempenho recente evidencia a dificuldade: apenas uma vitória nas últimas 19 partidas. Como visitante, o cenário também preocupa, com quatro triunfos em 16 jogos e um ataque pouco produtivo, que marcou 26 gols na competição. Desde a chegada de Marco Giampaolo, o time somou quatro pontos em quatro partidas e tenta reagir na reta final.

Prováveis escalações

Napoli: Vanja Milinkovic-Savic; Sam Beukema, Alessandro Buongiorno e Amir Rrahmani; Matteo Politano, Stanislav Lobotka, Scott McTominay e Leonardo Spinazzola; Alisson Santos e Eljif Elmas; Rasmus Hojlund. Técnico: Antonio Conte.

Cremonese: Emil Audero; Filippo Terracciano, Federico Baschirotto, Sebastiano Luperto e Giuseppe Pezzella; Romano Floriani Mussolini, Warren Bondo, Alberto Grassi e Jari Vandeputte; Federico Bonazzoli e Antonio Sanabria. Técnico: Marco Giampaolo.

Onde assistir Napoli x Cremonese ao vivo?

A partida terá transmissão pelo Disney+.

Que horas é o jogo Napoli x Cremonese hoje?

O confronto acontece às 15h45 (de Brasília).