Jogos do Brasileirão Feminino de hoje, segunda-feira, 20: onde assistir ao vivo e horários

Futebol: Brasileirão Feminino chega a sétima rodada com jogos eletrizantes (Esportes/Exame)
Colaboradora
Publicado em 20 de abril de 2026 às 10h46.
|Pos.
|Clube
|Pts
|Vit
|Emp
|Der
|1
|Corinthians
|13
|4
|1
|1
|2
|Palmeiras
|13
|4
|1
|1
|3
|São Paulo
|13
|4
|1
|1
|4
|Bahia
|12
|4
|0
|2
|5
|Cruzeiro
|12
|3
|3
|0
|6
|Flamengo
|11
|3
|3
|0
|7
|Fluminense
|11
|3
|2
|1
|8
|Santos
|9
|2
|3
|1
|9
|Ferroviária
|9
|6
|2
|3
|10
|Internacional
|8
|2
|2
|2
|11
|Grêmio
|7
|2
|1
|3
|12
|Red Bull Bragantino
|7
|2
|1
|3
|13
|Mixto
|6
|1
|3
|2
|14
|Botafogo
|5
|1
|2
|3
|15
|Atlético-MG
|4
|1
|1
|4
|16
|Juventude
|4
|1
|1
|4
|17
|América-MG
|1
|0
|1
|5
|18
|Vitória
|1
|0
|1
|5