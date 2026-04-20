Jogos do Brasileirão Feminino de hoje, segunda-feira, 20: onde assistir ao vivo e horários

A sétima rodada do Brasileirão Feminino começa nesta segunda-feira, 20. O Corinthians, líder, visita o Juventude para tentar se distanciar de Palmeiras e São Paulo, empatados também com 13 pontos.

Já América-MG e Vitória ocupam as últimas posições do torneio com um ponto cada, e querem seguir subindo na tabela.

Dentre os principais jogos, destaque para o duelo entre São Paulo x Grêmio e Flamengo x Bahia.