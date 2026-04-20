Esporte

Jogos do Brasileirão Feminino de hoje, segunda-feira, 20: onde assistir ao vivo e horários

Saiba onde assistir aos jogos do Brasileirão Feminino desta segunda-feira online e na TV por assinatura

Futebol: Brasileirão Feminino chega a sétima rodada com jogos eletrizantes (Esportes/Exame)

Futebol: Brasileirão Feminino chega a sétima rodada com jogos eletrizantes (Esportes/Exame)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 20 de abril de 2026 às 10h46.

A sétima rodada do Brasileirão Feminino começa nesta segunda-feira, 20. O Corinthians, líder, visita o Juventude para tentar se distanciar de Palmeiras e São Paulo, empatados também com 13 pontos.

Já América-MG e Vitória ocupam as últimas posições do torneio com um ponto cada, e querem seguir subindo na tabela.

Dentre os principais jogos, destaque para o duelo entre São Paulo x Grêmio e Flamengo x Bahia.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de hoje

  • 19h - Ferroviária x América-MG - Transmissão do Uol
  • 19h - Santos x Atlético-MG - Transmissão da N Sports
  • 19h - São Paulo x Grêmio - Transmissão da Sportv
  • 21h - Juventude x Corinthians - Transmissão da TV Brasil
  • 21h30 - Flamengo x Bahia - Transmissão da Sportv

Veja a tabela do Brasileirão Feminino

Pos.ClubePtsVitEmpDer
1Corinthians13411
2Palmeiras13411
3São Paulo13411
4Bahia12402
5Cruzeiro12330
6Flamengo11330
7Fluminense11321
8Santos9231
9Ferroviária9623
10Internacional8222
11Grêmio7213
12Red Bull Bragantino7213
13Mixto6132
14Botafogo5123
15Atlético-MG4114
16Juventude4114
17América-MG1015
18Vitória1015
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