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Qual é o próximo jogo do Corinthians? Confira onde assistir

O Timão tem partida na Libertadores nesta semana

Corinthians: time lidera o Grupo E da Libertadores 2026 ( (Foto: Ruano Carneiro/Getty Images))

Corinthians: time lidera o Grupo E da Libertadores 2026 ( (Foto: Ruano Carneiro/Getty Images))

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 5 de maio de 2026 às 18h03.

Última atualização em 5 de maio de 2026 às 18h05.

O elenco do Corinthians tem compromisso marcado na Copa Libertadores nesta semana.

O Timão enfrenta o Santa Fe nesta quarta-feira, 6, às 21h30 (de Brasília), no estádio El Campín pela 4ª rodada do torneio.

Corinthians pode garantir classificação antecipada

O Corinthians chega embalado para o confronto após vencer seus três jogos na fase de grupos. Com nove pontos, a equipe lidera o Grupo E com 100% de aproveitamento, além de ter marcado seis gols e ainda não ter sido vazada.

Uma nova vitória fora de casa pode garantir matematicamente a classificação antecipada ao mata-mata, consolidando o time paulista como um dos mais consistentes da competição até aqui.

Santa Fe tenta reagir para seguir vivo

Do outro lado, o Santa Fe vive situação delicada. A equipe soma apenas um ponto em três jogos, com um empate e duas derrotas, ocupando a terceira colocação do grupo.

Com dois gols marcados e cinco sofridos, o time colombiano precisa de um resultado positivo para continuar com chances reais de classificação, especialmente atuando diante de sua torcida.

Onde assistir Santa Fe x Corinthians ao vivo?

A partida terá transmissão pela Globo (TV aberta) e pelo Paramount+.

Que horas é o jogo Santa Fe x Corinthians hoje?

O confronto acontece às 21h30 (de Brasília).

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