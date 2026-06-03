Esporte

Quem domina o Instagram na Copa? CR7 lidera ranking, seguido por Messi e Neymar

Astros lideram ranking pela terceira Copa do Mundo consecutiva; entre os mais jovens, Endrick já aparece entre os 30 mais populares da competição

Messi: jogador figura entre os mais seguidos nas redes sociais (Omar Vega/Getty Images)

Messi: jogador figura entre os mais seguidos nas redes sociais (Omar Vega/Getty Images)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 3 de junho de 2026 às 11h49.

A Copa do Mundo de 2026 promete ser histórica não apenas dentro de campo, mas também no universo digital. Com 48 seleções e 1.248 jogadores envolvidos no torneio, as redes sociais seguem refletindo a popularidade dos principais nomes do futebol mundial.

Pela terceira edição consecutiva do Mundial, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Neymar ocupam as primeiras posições entre os atletas mais seguidos no Instagram. O trio, que já liderava os rankings em 2018 e 2022, continua dominando a plataforma mesmo em diferentes momentos da carreira.

O português aparece isolado na ponta, com 665,4 milhões de seguidores. Para efeito de comparação, ele tinha 496 milhões durante a Copa de 2022 e 320 milhões em 2018.

Messi também manteve crescimento expressivo. Campeão mundial com a Argentina no Catar, o camisa 10 soma atualmente 506,4 milhões de seguidores. Há quatro anos, eram 373 milhões, enquanto em 2018 o argentino possuía 181 milhões.

Fechando o pódio, Neymar segue como o brasileiro mais popular da plataforma. O atacante do Santos acumula 234 milhões de seguidores, contra 181 milhões em 2022. Na Copa da Rússia, em 2018, ele ocupava a segunda colocação geral, com 192 milhões.

"Neymar é assunto há quase duas décadas e será assim pelas próximas. Ele representa a materialização do desejo de um futebol mais alegre, criativo e habilidoso", analisa Reginaldo Diniz, CEO e sócio-fundador da Agência End to End.

Mbappé se consolida entre os gigantes

Logo atrás do trio aparece Kylian Mbappé. O atacante francês alcançou 130,3 milhões de seguidores e se firmou entre os atletas mais seguidos do futebol mundial.

O crescimento impressiona. Em 2022, ele possuía 73 milhões de seguidores e, em 2018, sequer figurava entre os dez primeiros colocados do ranking.

Brasil coloca cinco jogadores entre os 30 mais populares

O futebol brasileiro conta com cinco representantes no Top-30. Além de Neymar, aparecem Vinicius Júnior, Casemiro, Raphinha e Endrick.

O atacante do Real Madrid é o segundo brasileiro mais seguido, com 59,8 milhões. Na sequência surgem Casemiro, com 22,2 milhões, Raphinha, com 19,6 milhões, e Endrick, que já acumula 17,9 milhões mesmo antes de completar 20 anos.

Entre os principais nomes do ranking, Endrick foi quem mais ganhou seguidores nos últimos 30 dias, com um aumento de 979 mil novos seguidores.

"Esses números mostram a força de um encontro de duas gerações. Uma que viu Neymar surgir e atingir seu auge e outra que enxerga em Endrick uma referência para o próximo ciclo do futebol brasileiro", analisa Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports Brasil.

Dados da Flashscore apontam que Endrick é o jogador brasileiro convocado para a Copa com o perfil mais acessado dentro da plataforma em 2026.

Entre janeiro e maio, o atacante registrou quase 8,5 milhões de visualizações. Vinicius Júnior aparece na segunda colocação, com cerca de 7,4 milhões, enquanto Igor Thiago fecha o Top-3, com aproximadamente 6,6 milhões.

Top-30 jogadores da Copa com mais seguidores no Instagram

  • Cristiano Ronaldo (Portugal) – 665,4 milhões
  • Lionel Messi (Argentina) – 506,4 milhões
  • Neymar Jr (Brasil) – 234 milhões
  • Kylian Mbappé (França) – 130,3 milhões
  • Mohamed Salah (Egito) – 65,5 milhões
  • Vinicius Jr (Brasil) – 59,8 milhões
  • James Rodríguez (Colômbia) – 50,1 milhões
  • Lamine Yamal (Espanha) – 43,2 milhões
  • Jude Bellingham (Inglaterra) – 41,2 milhões
  • Erling Haaland (Noruega) – 40,6 milhões
  • Luka Modric (Croácia) – 38,5 milhões
  • Kevin De Bruyne (Bélgica) – 26,2 milhões
  • Achraf Hakimi (Marrocos) – 23,3 milhões
  • Pedri (Espanha) – 22,4 milhões
  • Casemiro (Brasil) – 22,2 milhões
  • Marcus Rashford (Inglaterra) – 22,2 milhões
  • Federico Valverde (Uruguai) – 21,5 milhões
  • Ousmane Dembélé (França) – 20,9 milhões
  • Memphis Depay (Holanda) – 19,9 milhões
  • Raphinha (Brasil) – 19,6 milhões
  • Gavi (Espanha) – 19,4 milhões
  • Harry Kane (Inglaterra) – 18,2 milhões
  • Endrick (Brasil) – 17,9 milhões
  • Thibaut Courtois (Bélgica) – 17,8 milhões
  • Arda Güler (Turquia) – 17,7 milhões
  • Virgil van Dijk (Holanda) – 17,2 milhões
  • Sadio Mané (Senegal) – 17 milhões
  • N'Golo Kanté (França) – 16,2 milhões
  • David Alaba (Áustria) – 15,2 milhões
Acompanhe tudo sobre:Copa do MundoSeleção Brasileira de FutebolFutebol

Mais de Esporte

TotalPass chega a 2,1 milhões de clientes e alcança tíquete médio de R$ 177 no Brasil

Ferrari renova contrato de Leclerc e encerra rumores sobre futuro do piloto

Brasil inicia preparação para a Copa em CT de R$ 500 milhões nos EUA

Arrascaeta tem lesão de grau médio confirmada e aguarda decisão do Uruguai sobre a Copa

Mais na Exame

Brasil

Flávio muda discurso sobre tarifaço dos EUA e concentra ataques em Lula

Carreira

Como o Colégio Apoio uniu robótica, yoga para atingir 94% de aprovação no vestibular

Mundo

Irã e Estados Unidos trocam acusações após ataques a navios e bases militares

Negócios

Um jovem de 20 anos desbancou o novo filme de Star Wars nas bilheterias — ele gastou 16 vezes menos