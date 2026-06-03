Quem domina o Instagram na Copa? CR7 lidera ranking, seguido por Messi e Neymar

A Copa do Mundo de 2026 promete ser histórica não apenas dentro de campo, mas também no universo digital. Com 48 seleções e 1.248 jogadores envolvidos no torneio, as redes sociais seguem refletindo a popularidade dos principais nomes do futebol mundial.

Pela terceira edição consecutiva do Mundial, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Neymar ocupam as primeiras posições entre os atletas mais seguidos no Instagram. O trio, que já liderava os rankings em 2018 e 2022, continua dominando a plataforma mesmo em diferentes momentos da carreira.

O português aparece isolado na ponta, com 665,4 milhões de seguidores. Para efeito de comparação, ele tinha 496 milhões durante a Copa de 2022 e 320 milhões em 2018.

Messi também manteve crescimento expressivo. Campeão mundial com a Argentina no Catar, o camisa 10 soma atualmente 506,4 milhões de seguidores. Há quatro anos, eram 373 milhões, enquanto em 2018 o argentino possuía 181 milhões.

Fechando o pódio, Neymar segue como o brasileiro mais popular da plataforma. O atacante do Santos acumula 234 milhões de seguidores, contra 181 milhões em 2022. Na Copa da Rússia, em 2018, ele ocupava a segunda colocação geral, com 192 milhões.

"Neymar é assunto há quase duas décadas e será assim pelas próximas. Ele representa a materialização do desejo de um futebol mais alegre, criativo e habilidoso", analisa Reginaldo Diniz, CEO e sócio-fundador da Agência End to End.

Mbappé se consolida entre os gigantes

Logo atrás do trio aparece Kylian Mbappé. O atacante francês alcançou 130,3 milhões de seguidores e se firmou entre os atletas mais seguidos do futebol mundial.

O crescimento impressiona. Em 2022, ele possuía 73 milhões de seguidores e, em 2018, sequer figurava entre os dez primeiros colocados do ranking.

Brasil coloca cinco jogadores entre os 30 mais populares

O futebol brasileiro conta com cinco representantes no Top-30. Além de Neymar, aparecem Vinicius Júnior, Casemiro, Raphinha e Endrick.

O atacante do Real Madrid é o segundo brasileiro mais seguido, com 59,8 milhões. Na sequência surgem Casemiro, com 22,2 milhões, Raphinha, com 19,6 milhões, e Endrick, que já acumula 17,9 milhões mesmo antes de completar 20 anos.

Entre os principais nomes do ranking, Endrick foi quem mais ganhou seguidores nos últimos 30 dias, com um aumento de 979 mil novos seguidores.

"Esses números mostram a força de um encontro de duas gerações. Uma que viu Neymar surgir e atingir seu auge e outra que enxerga em Endrick uma referência para o próximo ciclo do futebol brasileiro", analisa Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports Brasil.

Dados da Flashscore apontam que Endrick é o jogador brasileiro convocado para a Copa com o perfil mais acessado dentro da plataforma em 2026.

Entre janeiro e maio, o atacante registrou quase 8,5 milhões de visualizações. Vinicius Júnior aparece na segunda colocação, com cerca de 7,4 milhões, enquanto Igor Thiago fecha o Top-3, com aproximadamente 6,6 milhões.

Top-30 jogadores da Copa com mais seguidores no Instagram