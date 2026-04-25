Corinthians x Vasco: onde assistir ao vivo e horário

Publicado em 25 de abril de 2026 às 06h16.

Neste domingo, 26 de abril, Corinthians e Vasco se enfrentam pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida será disputada às 16h, na Neo Química Arena, em São Paulo, com transmissão ao vivo pela TV Globo.

Corinthians busca reação no Brasileirão

O Corinthians chega embalado pela vitória por 1 a 0 sobre o Barra, pela Copa do Brasil. No entanto, no Brasileirão, a equipe vem de empate sem gols contra o Vitória e ocupa a 17ª colocação, com 12 pontos, dentro da zona de rebaixamento.

Vasco vive fase positiva

O Vasco passa por um momento mais favorável. O time soma duas vitórias consecutivas: 2 a 0 sobre o Paysandu, pela Copa do Brasil, e 2 a 1 diante do São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. Com 16 pontos, a equipe ocupa a 10ª posição e busca manter a boa sequência para se aproximar da parte superior da tabela.

Final da Copa do Brasil

No ano passado, as duas equipes se encontraram na final da Copa do Brasil. No primeiro jogo, em São Paulo, empate sem gols. Na segunda partida, o clube paulista bateu os cariocas por 2 a 1 no Maracanã e ficou com o título.

