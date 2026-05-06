Universidad Católica x Cruzeiro: horário, onde assistir e cenário do jogo

BELO HORIZONTE, BRASIL - 23 DE NOVEMBRO: Kaio Jorge (centro), do Cruzeiro, comemora após marcar o segundo gol da equipe durante a partida entre Cruzeiro e Corinthians, pelo Brasileirão 2025, no Estádio Mineirão, em 23 de novembro de 2025, em Belo Horizonte, Brasil. (Foto: Pedro Vilela/Getty Images) ((Foto: Pedro Vilela/Getty Images))
Estagiária de jornalismo
Publicado em 6 de maio de 2026 às 05h00.
Universidad Católica e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira, 6, às 23h (de Brasília), no estádio San Carlos de Apoquindo, pela 4ª rodada do Grupo D da Copa Libertadores.
O Grupo D apresenta cenário equilibrado após três rodadas. Universidad Católica, Boca Juniors e Cruzeiro somam seis pontos cada e dividem a parte de cima da tabela, enquanto o Barcelona de Guayaquil ainda não pontuou.
A equipe chilena aparece na liderança pelos critérios de desempate, com cinco gols marcados e quatro sofridos, e tenta aproveitar o mando de campo para se manter na ponta.
O Cruzeiro também soma seis pontos e chega motivado após vencer o Boca Juniors por 1 a 0 na última rodada. A equipe mineira tem três gols marcados e dois sofridos, números que mostram um time competitivo dentro do grupo.
Um resultado positivo fora de casa pode colocar o Cruzeiro na liderança isolada e encaminhar a classificação para a próxima fase.
A partida terá transmissão pela ESPN e pelo Disney+.
O confronto acontece às 23h (de Brasília).