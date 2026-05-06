Esporte

Universidad Católica x Cruzeiro: horário, onde assistir e cenário do jogo

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira, pela 4ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores

BELO HORIZONTE, BRASIL - 23 DE NOVEMBRO: Kaio Jorge (centro), do Cruzeiro, comemora após marcar o segundo gol da equipe durante a partida entre Cruzeiro e Corinthians, pelo Brasileirão 2025, no Estádio Mineirão, em 23 de novembro de 2025, em Belo Horizonte, Brasil. (Foto: Pedro Vilela/Getty Images) ((Foto: Pedro Vilela/Getty Images))

BELO HORIZONTE, BRASIL - 23 DE NOVEMBRO: Kaio Jorge (centro), do Cruzeiro, comemora após marcar o segundo gol da equipe durante a partida entre Cruzeiro e Corinthians, pelo Brasileirão 2025, no Estádio Mineirão, em 23 de novembro de 2025, em Belo Horizonte, Brasil. (Foto: Pedro Vilela/Getty Images) ((Foto: Pedro Vilela/Getty Images))

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 6 de maio de 2026 às 05h00.

Universidad Católica e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira, 6, às 23h (de Brasília), no estádio San Carlos de Apoquindo, pela 4ª rodada do Grupo D da Copa Libertadores.

Grupo D tem disputa acirrada pela liderança

O Grupo D apresenta cenário equilibrado após três rodadas. Universidad Católica, Boca Juniors e Cruzeiro somam seis pontos cada e dividem a parte de cima da tabela, enquanto o Barcelona de Guayaquil ainda não pontuou.

A equipe chilena aparece na liderança pelos critérios de desempate, com cinco gols marcados e quatro sofridos, e tenta aproveitar o mando de campo para se manter na ponta.

Cruzeiro busca manter embalo após vitória importante

O Cruzeiro também soma seis pontos e chega motivado após vencer o Boca Juniors por 1 a 0 na última rodada. A equipe mineira tem três gols marcados e dois sofridos, números que mostram um time competitivo dentro do grupo.

Um resultado positivo fora de casa pode colocar o Cruzeiro na liderança isolada e encaminhar a classificação para a próxima fase.

Onde assistir Universidad Católica x Cruzeiro ao vivo?

A partida terá transmissão pela ESPN e pelo Disney+.

Que horas é o jogo Universidad Católica x Cruzeiro hoje?

O confronto acontece às 23h (de Brasília).

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