Universidad Católica x Cruzeiro: horário, onde assistir e cenário do jogo

Universidad Católica e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira, 6, às 23h (de Brasília), no estádio San Carlos de Apoquindo, pela 4ª rodada do Grupo D da Copa Libertadores.

Grupo D tem disputa acirrada pela liderança

O Grupo D apresenta cenário equilibrado após três rodadas. Universidad Católica, Boca Juniors e Cruzeiro somam seis pontos cada e dividem a parte de cima da tabela, enquanto o Barcelona de Guayaquil ainda não pontuou.

A equipe chilena aparece na liderança pelos critérios de desempate, com cinco gols marcados e quatro sofridos, e tenta aproveitar o mando de campo para se manter na ponta.

Cruzeiro busca manter embalo após vitória importante

O Cruzeiro também soma seis pontos e chega motivado após vencer o Boca Juniors por 1 a 0 na última rodada. A equipe mineira tem três gols marcados e dois sofridos, números que mostram um time competitivo dentro do grupo.

Um resultado positivo fora de casa pode colocar o Cruzeiro na liderança isolada e encaminhar a classificação para a próxima fase.

Onde assistir Universidad Católica x Cruzeiro ao vivo?

A partida terá transmissão pela ESPN e pelo Disney+.

Que horas é o jogo Universidad Católica x Cruzeiro hoje?

O confronto acontece às 23h (de Brasília).