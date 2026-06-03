Copa 2026: Brasil fica fora do top 10 de jogadores mais valiosos, mas tem um dos elencos mais caros

A poucos dias do início da Copa do Mundo de 2026, o Centro Internacional de Estudos de Esporte (CIES Football Observatory) divulgou um ranking com os jogadores mais valiosos que disputarão o torneio. A lista chamou atenção pela ausência de brasileiros entre os dez primeiros colocados.

Segundo o levantamento, Lamine Yamal, do Barcelona, é quem lidera a lista, avaliado em 358,1 milhões de euros (R$2,08 bilhões). O espanhol é seguido por Erling Haaland, do Manchester City, avaliado em 227,3 milhões de euros (R$1,32 bilhão). Kylian Mbappé, do Real Madrid, fecha o top 3, com um valor estimado de 165,7 milhões de euros (R$962,7 milhões).

Para formar a lista, o CIES levou em consideração critérios como idade, desempenho esportivo, potencial de evolução, duração do contrato e contexto econômico do mercado de transferências.

Top 10 de jogadores mais valiosos da Copa, segundo o CIES

Lamine Yamal (Espanha) – € 358,1 milhões (R$ 2,08 bilhões)

Erling Haaland (Noruega) – € 227,3 milhões (R$ 1,32 bilhão)

Kylian Mbappé (França) – € 165,7 milhões (R$ 962,7 milhões)

Michael Olise (França) – € 140,5 milhões (R$ 816,3 milhões)

Morgan Rogers (Inglaterra) – € 136,8 milhões (R$ 794,8 milhões)

Désiré Doué (França) – € 133,2 milhões (R$ 773,9 milhões)

Kenan Yildiz (Turquia) – € 133,0 milhões (R$ 772,7 milhões)

Nico O'Reilly (Inglaterra) – € 125,0 milhões (R$ 726,3 milhões)

Arda Güler (Turquia) – € 124,8 milhões (R$ 725,1 milhões)

Pau Cubarsí (Espanha) – € 124,6 milhões (R$ 723,9 milhões)

Brasil tem um dos elencos mais valiosos da Copa do Mundo

Se a lista de jogadores mais valiosos não tem representantes brasileiros entre os primeiros colocados, o mesmo não se aplica às Seleções.

Segundo levantamento da plataforma TransferRoom, o Brasil aparece como a sexta seleção mais valiosa da Copa do Mundo, com um elenco estimado em 941 milhões de euros (cerca de R$ 5,5 bilhões).

A equipe comandada por Carlo Ancelotti fica atrás de França, Inglaterra, Espanha, Alemanha e Portugal. Dentro do elenco brasileiro, Vinícius Júnior lidera a avaliação individual, com valor de mercado estimado em 128 milhões de euros (aproximadamente R$ 750 milhões).