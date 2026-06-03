Copa 2026: Brasil fica fora do top 10 de jogadores mais valiosos, mas tem um dos elencos mais caros

Seleção brasileira: amarelinha é uma das mais valiosas do Mundo (Franco Arland/Getty Images)
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Publicado em 3 de junho de 2026 às 12h28.
A poucos dias do início da Copa do Mundo de 2026, o Centro Internacional de Estudos de Esporte (CIES Football Observatory) divulgou um ranking com os jogadores mais valiosos que disputarão o torneio. A lista chamou atenção pela ausência de brasileiros entre os dez primeiros colocados.
Segundo o levantamento, Lamine Yamal, do Barcelona, é quem lidera a lista, avaliado em 358,1 milhões de euros (R$2,08 bilhões). O espanhol é seguido por Erling Haaland, do Manchester City, avaliado em 227,3 milhões de euros (R$1,32 bilhão). Kylian Mbappé, do Real Madrid, fecha o top 3, com um valor estimado de 165,7 milhões de euros (R$962,7 milhões).
Para formar a lista, o CIES levou em consideração critérios como idade, desempenho esportivo, potencial de evolução, duração do contrato e contexto econômico do mercado de transferências.
Se a lista de jogadores mais valiosos não tem representantes brasileiros entre os primeiros colocados, o mesmo não se aplica às Seleções.
Segundo levantamento da plataforma TransferRoom, o Brasil aparece como a sexta seleção mais valiosa da Copa do Mundo, com um elenco estimado em 941 milhões de euros (cerca de R$ 5,5 bilhões).
A equipe comandada por Carlo Ancelotti fica atrás de França, Inglaterra, Espanha, Alemanha e Portugal. Dentro do elenco brasileiro, Vinícius Júnior lidera a avaliação individual, com valor de mercado estimado em 128 milhões de euros (aproximadamente R$ 750 milhões).