Esporte

Platense x Santa Fe: horário, onde assistir e cenário do jogo

Confronto acontece nesta quarta-feira pela 3ª rodada da fase de grupos da Libertadores

Libertadores 2026: Brasil terá seis clubes na fase de grupos do torneio (CONMEBOL/Reprodução)

Libertadores 2026: Brasil terá seis clubes na fase de grupos do torneio (CONMEBOL/Reprodução)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 29 de abril de 2026 às 05h00.

Platense e Santa Fe se enfrentam nesta quarta-feira, 29, às 19h (de Brasília), no estádio Ciudad de Vicente López, pela 3ª rodada do Grupo E da Copa Libertadores.

Platense quer aproveitar o mando para se firmar

O Platense soma três pontos até aqui, com uma vitória e uma derrota nas duas primeiras rodadas. A equipe marcou dois gols e sofreu três, desempenho que reflete uma campanha ainda irregular, mas suficiente para mantê-la competitiva dentro do grupo.

Jogando em casa, o time argentino tenta transformar o fator local em vantagem para somar mais três pontos e, assim, se aproximar da liderança, atualmente ocupada pelo Corinthians.

Santa Fe tenta evitar distância dos líderes

O Santa Fe entra em campo pressionado, com apenas um ponto conquistado após duas rodadas. A equipe colombiana soma um empate e uma derrota, com um gol marcado e três sofridos, e precisa reagir para não se distanciar dos primeiros colocados.

Pontuar fora de casa pode ser fundamental para manter o time vivo na disputa por classificação às fases eliminatórias.

Onde assistir Platense x Santa Fe ao vivo?

O jogo será transmitido pelo Paramount+.

Que horas é o jogo Platense x Santa Fe hoje?

A partida começa às 19h (de Brasília).

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