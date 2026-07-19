Esporte

Fase de grupos copa 2026

Que horas é a final da Copa do Mundo 2026? Veja horário e onde assistir

Espanha x Argentina define o campeão da Copa do Mundo de 2026; veja horário, transmissão e retrospecto das seleções

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 19 de julho de 2026 às 13h34.

Espanha e Argentina decidem neste domingo, 19, o título da Copa do Mundo de 2026. A final será disputada às 16h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

A Inglaterra garantiu o terceiro lugar da competição neste sábado, 18, ao vencer a França por 6 a 4. Foi a melhor campanha da seleção inglesa em Copas do Mundo desde a conquista do título em 1966.

Como chegam Espanha e Argentina à final

A Espanha chega à decisão após liderar o Grupo H, à frente de Cabo Verde, Uruguai e Arábia Saudita. No mata-mata, eliminou Áustria, Portugal, Bélgica e França.

Na semifinal, venceu os franceses por 2 a 0, com gols de Mikel Oyarzabal e Pedro Porro. A equipe comandada por Luis de la Fuente tenta conquistar o segundo título mundial, repetindo o feito de 2010.

Já a Argentina terminou na liderança do Grupo G, que também contou com Áustria, Jordânia e Argélia. Depois, eliminou Cabo Verde, Egito, Suíça e Inglaterra para chegar à final.

Na semifinal, a seleção argentina derrotou a Inglaterra por 2 a 1. Anthony Gordon abriu o placar para os ingleses, Enzo Fernández empatou e Lautaro Martínez marcou o gol da vitória nos acréscimos. A equipe busca o quarto título mundial e tenta conquistar o bicampeonato consecutivo, após vencer a Copa de 2022.

Prováveis escalações

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez e Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes e Enzo Fernández; Julián Álvarez e Lionel Messi.

Técnico: Lionel Scaloni.

Espanha: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte e Marc Cucurella; Rodri e Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo e Álex Baena; Mikel Oyarzabal.

Técnico: Luis de la Fuente.

Onde assistir à final da Copa do Mundo 2026

A decisão entre Espanha e Argentina terá transmissão ao vivo em:

TV aberta: TV Globo e SBT
TV fechada: sportv e NSports
Streaming: Globoplay
YouTube: ge e CazéTV

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