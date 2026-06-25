Ministério investiga propagandas de bets na CazéTV durante a Copa do Mundo

A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), órgão ligado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, abriu uma investigação para apurar possíveis irregularidades na divulgação de apostas esportivas durante transmissões da CazéTV na Copa do Mundo de 2026.

A apuração foi iniciada após a análise de vídeos que mostram ações promocionais de casas de apostas exibidas ao longo das partidas do torneio, segundo informações do próprio órgão.

O objetivo da investigação é verificar se as campanhas respeitaram as regras de publicidade responsável, que exigem transparência e informações claras sobre os riscos envolvidos nas apostas esportivas.

O que a Senacon está investigando

De acordo com a Senacon, a legislação brasileira determina que a publicidade de apostas não pode incentivar o consumo impulsivo nem sugerir ganhos fáceis.

Também são proibidas mensagens que minimizem riscos ou induzam o consumidor a acreditar que apostas esportivas são uma forma garantida de lucro.

A investigação busca identificar se as ações exibidas durante a transmissão da CazéTV seguiram essas normas ou se houve descumprimento das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor.

Como funciona a apuração

A Senacon irá analisar conteúdos audiovisuais e campanhas publicitárias exibidas antes e durante os jogos da Copa do Mundo.

O foco é entender o formato das inserções comerciais e o tipo de comunicação adotado pelas empresas de apostas nas transmissões esportivas.

Se forem encontradas irregularidades, o órgão poderá aplicar medidas administrativas previstas na legislação, incluindo sanções às empresas envolvidas.

Impacto para o setor de apostas

A investigação ocorre em um momento de forte presença das casas de apostas no esporte brasileiro, especialmente em transmissões digitais e plataformas independentes.

O setor tem ampliado investimentos em publicidade durante eventos esportivos de grande audiência, como a Copa do Mundo, o que também aumenta a atenção de órgãos reguladores sobre práticas de comunicação com o consumidor.