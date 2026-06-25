Ministério investiga propagandas de bets na CazéTV durante a Copa do Mundo

Sergio Lopes, Casimiro Miguel e Edgard Diniz: parceria de 11 anos levou à construção de um modelo de negócios inédito no país (Leandro Fonseca /Exame)
Repórter
Publicado em 25 de junho de 2026 às 10h33.
A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), órgão ligado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, abriu uma investigação para apurar possíveis irregularidades na divulgação de apostas esportivas durante transmissões da CazéTV na Copa do Mundo de 2026.
A apuração foi iniciada após a análise de vídeos que mostram ações promocionais de casas de apostas exibidas ao longo das partidas do torneio, segundo informações do próprio órgão.
O objetivo da investigação é verificar se as campanhas respeitaram as regras de publicidade responsável, que exigem transparência e informações claras sobre os riscos envolvidos nas apostas esportivas.
De acordo com a Senacon, a legislação brasileira determina que a publicidade de apostas não pode incentivar o consumo impulsivo nem sugerir ganhos fáceis.
Também são proibidas mensagens que minimizem riscos ou induzam o consumidor a acreditar que apostas esportivas são uma forma garantida de lucro.
A investigação busca identificar se as ações exibidas durante a transmissão da CazéTV seguiram essas normas ou se houve descumprimento das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor.
A Senacon irá analisar conteúdos audiovisuais e campanhas publicitárias exibidas antes e durante os jogos da Copa do Mundo.
O foco é entender o formato das inserções comerciais e o tipo de comunicação adotado pelas empresas de apostas nas transmissões esportivas.
Se forem encontradas irregularidades, o órgão poderá aplicar medidas administrativas previstas na legislação, incluindo sanções às empresas envolvidas.
A investigação ocorre em um momento de forte presença das casas de apostas no esporte brasileiro, especialmente em transmissões digitais e plataformas independentes.
O setor tem ampliado investimentos em publicidade durante eventos esportivos de grande audiência, como a Copa do Mundo, o que também aumenta a atenção de órgãos reguladores sobre práticas de comunicação com o consumidor.