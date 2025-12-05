Esporte

Após comprar CazéTV, LiveMode lança canal digital em Portugal

É a primeira incursão internacional do grupo, que vem se fortalencendo na transmissão de grandes eventos esportivos

Empresa vai tentar replicar estratégia que deu certo no Brasil

Empresa vai tentar replicar estratégia que deu certo no Brasil

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 19h10.

A agência brasileira LiveMode, que comprou recentemente 100% da CazéTV, anunciou sua primeira incursão internacional com o lançamento do LiveModeTV, canal digital que estreia em Portugal no próximo ano. A novidade já chega com um atrativo de peso: transmissões gratuitas, pelo YouTube, dos principais jogos da Copa do Mundo de 2026.

Ao todo, serão exibidas 34 partidas, incluindo todos os confrontos da seleção portuguesa e o jogo considerado o mais importante de cada dia do torneio. A cobertura contará com ex-jogadores, criadores de conteúdo e narradores locais.

Participação de influencers

Um dos pilares do projeto é a participação de influenciadores para ter uma conexão maior com a cultura jovem. A estratégia busca formar uma comunidade engajada, que interaja além das transmissões ao vivo.

O movimento marca a primeira expansão da LiveMode fora do Brasil após o sucesso da CazéTV, criada em parceria com o streamer Casimiro Miguel em 2022. Desde então, a plataforma transmitiu eventos como a Copa do Mundo 2022, a Copa do Mundo Feminina 2023, a Copa Intercontinental da Fifa e a nova versão do Mundial de Clubes.

Para o Mundial de Clubes, os jogos foram exibidos no YouTube e também em serviços como Amazon Prime Video e Samsung TV+. Em 2025, a CazéTV garantiu os direitos no Brasil para a Copa do Mundo 2026 e a Copa Feminina 2027, além de renovar a transmissão da Bundesliga.

Se no Brasil a CazéTV teve sucesso em razão de seu estilo interativo e irreverente, em Portugal o desafio será diferente. Porém, a estratégia do grupo deve seguir a mesma: digital-first e com forte participação do público

Acompanhe tudo sobre:FutebolCopa do MundoMundial de Clubes da FIFA

Mais de Esporte

Copa do Mundo 2026: veja como ficou o Grupo D

Copa do Mundo 2026: veja como ficou o Grupo B

Copa do Mundo 2026: veja como ficou o Grupo A

Copa do Mundo 2026: quem está no grupo K? Veja os adversários de Portugal

Mais na Exame

Minhas Finanças

De morango do amor a testes de gravidez: iFood revela tendências de consumo dos brasileiros em 2025

Brasil

Flávio Bolsonaro busca Tarcísio e tenta diminuir resistência do centrão

Esporte

Copa do Mundo 2026: veja como ficou o Grupo D

Mundo

‘Doutrina Monroe’: entenda o conceito que Trump defende no cenário global