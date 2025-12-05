Após comprar CazéTV, LiveMode lança canal digital em Portugal

A agência brasileira LiveMode, que comprou recentemente 100% da CazéTV, anunciou sua primeira incursão internacional com o lançamento do LiveModeTV, canal digital que estreia em Portugal no próximo ano. A novidade já chega com um atrativo de peso: transmissões gratuitas, pelo YouTube, dos principais jogos da Copa do Mundo de 2026.

Ao todo, serão exibidas 34 partidas, incluindo todos os confrontos da seleção portuguesa e o jogo considerado o mais importante de cada dia do torneio. A cobertura contará com ex-jogadores, criadores de conteúdo e narradores locais.

Participação de influencers

Um dos pilares do projeto é a participação de influenciadores para ter uma conexão maior com a cultura jovem. A estratégia busca formar uma comunidade engajada, que interaja além das transmissões ao vivo.

O movimento marca a primeira expansão da LiveMode fora do Brasil após o sucesso da CazéTV, criada em parceria com o streamer Casimiro Miguel em 2022. Desde então, a plataforma transmitiu eventos como a Copa do Mundo 2022, a Copa do Mundo Feminina 2023, a Copa Intercontinental da Fifa e a nova versão do Mundial de Clubes.

Para o Mundial de Clubes, os jogos foram exibidos no YouTube e também em serviços como Amazon Prime Video e Samsung TV+. Em 2025, a CazéTV garantiu os direitos no Brasil para a Copa do Mundo 2026 e a Copa Feminina 2027, além de renovar a transmissão da Bundesliga.

Se no Brasil a CazéTV teve sucesso em razão de seu estilo interativo e irreverente, em Portugal o desafio será diferente. Porém, a estratégia do grupo deve seguir a mesma: digital-first e com forte participação do público