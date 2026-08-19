Bitcoin se estabiliza nos US$ 64 mil antes de ata do Fomc e após marco da SEC

O bitcoin opera perto da estabilidade nesta quarta-feira, 19, reduzindo o ímpeto comprador dos últimos dois dias. A criptomoeda se assentou nos US$ 64 mil e o mercado parece precisar de mais drivers para conseguir alçar ganhos aos próximos níveis de resistência.

No radar macroeconômico, o barril do petróleo tipo Brent sobe 0,6%, a US$ 91,56, algo que deve manter os preços de combustíveis pressionados globalmente.

Os investidores também devem ficar atentos à divulgação hoje à tarde da ata da última reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês), que deve trazer sinalizações sobre os próximos passos da taxa de juros nos Estados Unidos. Indicações de que os juros não serão elevados tão cedo beneficiariam ativos de renda variável como as criptomoedas.

Às 9h34 (horário de Brasília) o bitcoin subia 0,4% em um período de 24 horas, a US$ 64.497 por unidade.

Do lado regulatório, ontem a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) propôs um novo marco regulatório para ativos digitais, isentando algumas empresas e ofertas de criptoativos das regras do setor tradicional.

ETFs e indicadores

Ontem, foi registrado um saldo líquido positivo de US$ 189,3 milhões nos fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de bitcoin à vista dos EUA. Foi o segundo pregão consecutivo de entrada de capital neste tipo de fundo depois de três com fluxo negativo.

O maior alvo do fluxo comprador foi o IBIT, da BlackRock, com US$ 143,6 milhões de excesso de compras de cotas em relação às vendas.

Nos ETFs da criptomoeda ether, por sua vez, o saldo foi positivo em US$ 71,4 milhões.

Entre os indicadores, o índice Fear & Greed (medo e ganância, na tradução literal) das criptomoedas subiu um ponto, indo de 40 para 41 pontos. Com isso, o índice se manteve na zona “neutra”.

O Fear & Greed usa informações como momentum de preços, volatilidade e posições predominantes no mercado de derivativos para criar um score que vai de 0 a 100 pontos. Quanto mais próximo de zero maior é o medo dos investidores, ao passo que valores perto de 100 indicam predominância do otimismo e apetite por risco.

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