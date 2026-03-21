Esporte

Próxima corrida da F1 2026: quando é o GP do Japão em Suzuka?

GP do Japão é uma das etapas mais tradicionais do calendário e já decidiu 13 títulos mundiais.

GP do Japão é uma das etapas mais tradicionais do calendário e já decidiu 13 títulos mundiais. (Clive Rose/Getty Images)

GP do Japão é uma das etapas mais tradicionais do calendário e já decidiu 13 títulos mundiais. (Clive Rose/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 21 de março de 2026 às 09h53.

Após o GP da China, vencido por Kimi Antonelli, a Fórmula 1 faz uma breve pausa e retorna entre os dias 27 e 29 de março com o GP do Japão 2026, disputado no tradicional Circuito de Suzuka. A etapa será a terceira das 24 previstas no calendário da temporada 2026.

A corrida marca a sequência da passagem da categoria pelo continente asiático e costuma ser um dos momentos decisivos do campeonato.

Presente no calendário desde 1976, o GP do Japão já decidiu 13 títulos mundiais de Fórmula 1. Suzuka é considerado um dos traçados mais técnicos e desafiadores da categoria, com curvas de alta velocidade e trechos icônicos como a 130R e o “S” inicial.

Entre os maiores vencedores da pista estão:

  • Michael Schumacher – 6 vitórias;
  • Lewis Hamilton – 5 vitórias;
  • Max Verstappen – 4 vitórias;
  • Sebastian Vettel – 4 vitórias.

O brasileiro Ayrton Senna conquistou três de seus títulos mundiais em Suzuka (1988, 1990 e 1991), consolidando o circuito como palco de momentos históricos da F1.

O que aconteceu no GP do Japão 2025?

Na temporada passada, o vencedor foi Max Verstappen, que largou na pole position e liderou de ponta a ponta. Lando Norris terminou em segundo, seguido por Oscar Piastri, ambos da McLaren.

Acompanhe tudo sobre:Fórmula 1Pilotos de corrida

Mais de Esporte

Everton X Chealsea: que horas e onde assistir ao jogo da Premier League?

Fluminense X Atlético-MG: que horas e onde assistir ao jogo do Brasileirão?

Bragantino X Botafogo: que horas e onde assistir ao jogo do Brasileirão?

Nice X PSG: que horas e onde assistir ao jogo do Campeonato Francês?

Mais na Exame

Pop

BBB 26: Alberto Cowboy vai indicar Ana Paula? Resposta surpreende

Negócios

Lembra da Texaco? O que aconteceu com a gigante do petróleo no Brasil

Casual

O que aconteceu com o primeiro hotel de luxo de São Paulo

Mundo

Guerra no Irã chega a 22 dias com tensão máxima no Oriente Médio