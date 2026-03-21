Próxima corrida da F1 2026: quando é o GP do Japão em Suzuka?

Após o GP da China, vencido por Kimi Antonelli, a Fórmula 1 faz uma breve pausa e retorna entre os dias 27 e 29 de março com o GP do Japão 2026, disputado no tradicional Circuito de Suzuka. A etapa será a terceira das 24 previstas no calendário da temporada 2026.

A corrida marca a sequência da passagem da categoria pelo continente asiático e costuma ser um dos momentos decisivos do campeonato.

Presente no calendário desde 1976, o GP do Japão já decidiu 13 títulos mundiais de Fórmula 1. Suzuka é considerado um dos traçados mais técnicos e desafiadores da categoria, com curvas de alta velocidade e trechos icônicos como a 130R e o “S” inicial.

Entre os maiores vencedores da pista estão:

Michael Schumacher – 6 vitórias;

– 6 vitórias; Lewis Hamilton – 5 vitórias;

– 5 vitórias; Max Verstappen – 4 vitórias;

– 4 vitórias; Sebastian Vettel – 4 vitórias.

O brasileiro Ayrton Senna conquistou três de seus títulos mundiais em Suzuka (1988, 1990 e 1991), consolidando o circuito como palco de momentos históricos da F1.

O que aconteceu no GP do Japão 2025?

Na temporada passada, o vencedor foi Max Verstappen, que largou na pole position e liderou de ponta a ponta. Lando Norris terminou em segundo, seguido por Oscar Piastri, ambos da McLaren.