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Carro de estreia de Ayrton Senna vai a leilão; confira o valor

Modelo da primeira temporada do brasileiro na Fórmula 1 é considerado peça rara do automobilismo.

Ayrton Senna, Toleman-Hart TG183B, Grande Prêmio da África do Sul, Kyalami, 7 de abril de 1984. ((Paul-Henri Cahier/Getty Images))

Ayrton Senna, Toleman-Hart TG183B, Grande Prêmio da África do Sul, Kyalami, 7 de abril de 1984. ((Paul-Henri Cahier/Getty Images))

Ana Dayse
Ana Dayse

Colaboradora

Publicado em 21 de março de 2026 às 10h21.

O primeiro carro pilotado por Ayrton Senna na Fórmula 1 será leiloado em Mônaco com lance inicial de aproximadamente R$ 23 milhões. O histórico Toleman TG183B, usado na temporada de 1984, é considerado uma das peças mais raras do automobilismo mundial e deve atrair colecionadores e investidores do setor.

O monoposto marcou a estreia de Senna na categoria e foi utilizado em quatro etapas do campeonato de 1984. Foi a bordo deste modelo que o brasileiro conquistou seus primeiros pontos no Mundial, ao terminar em sexto lugar nos GPs da África do Sul e da Bélgica, resultados que ajudaram a projetar sua carreira internacional.

Segundo a descrição técnica do leilão, o carro pilotado por Ayrton Senna preserva características originais da época, incluindo o radiador montado na asa dianteira e o conjunto com duas asas traseiras. O modelo é equipado com motor Hart 415T e câmbio reconstruído dentro das especificações históricas.

Após deixar as pistas, o chassi passou pela estrutura da equipe de Enstone antes de ser exportado para os Estados Unidos, em 1992, onde passou por um processo de restauração detalhado. O atual proprietário do veículo que abriu a carreira de Senna adquiriu o carro em 2017, após seu retorno ao Reino Unido.

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