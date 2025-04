Verstappen vence primeiro GP do ano e se iguala a Hamilton em vitórias no Japão

O pole position Max Verstappen venceu nesta madrugada de domingo o GP do Japão de Fórmula 1, tendo conquistado sua primeira vitória em 2025.

Verstappen chegou a quatro vitórias seguidas no Circuito de Suzuka e se igualou Lewis Hamilton como o maior vencedor em atividade na pista — e que tem Michael Schumacher e suas seis conquistas no topo do ranking. O holandês não chegava em primeiro desde o GP do Catar de dezembro do ano passado.

Lando Norris chegou em segundo e Oscar Piastri, em terceiro. Com a vitória, Verstappen está em segundo lugar a um ponto de Norris no campeonato.

O brasileiro Gabriel Bortoleto, piloto da Sauber, largou em 17º e finalizou a corrida em 19º lugar. Ele iniciou a corrida com pneus duros em uma pista úmida e, após uma largada ruim, caiu para a última posição.

Mais adiante na corrida, ele conseguiu ganhar posições durante as paradas de Lance Stroll e Jack Doohan. O brasileiro adotou os compostos médios na volta 32 mas seguiu cerca de um segundo mais lento que os líderes e não conseguiu avançar no decorrer da corrida.

O brasileiro teve voltas melhores que as de seu companheiro de equipe, Nico Hulkenberg (16º), mas acabou ficando à frente apenas de Stroll (20º), da Aston Martin.

Resultado