31 anos sem Ayrton Senna: Racing Day leva corrida e homenagens a Interlagos

O Ayrton Senna Racing Day chega à 20ª edição no dia 1º de maio de 2025, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O evento reúne cerca de 11 mil pessoas de diferentes regiões do Brasil e celebra o legado do tricampeão mundial de Fórmula 1 com programação esportiva e atrações voltadas para fãs de todas as idades.

A corrida de rua, principal atração do evento, ocorre no traçado oficial do autódromo. Neste ano, os percursos são definidos pelo número de voltas: uma volta (4,1 km), duas voltas (8,3 km) e três voltas (12,5 km). A primeira largada está marcada para as 6h.

Bianca Senna, CEO da Senna Brands e sobrinha do piloto, afirma que o evento é uma forma de manter vivos os valores associados ao nome Ayrton Senna. “Realizar o Ayrton Senna Racing Day em 1º de maio é uma maneira de celebrar a vida de Ayrton, e alcançar a marca de 20 edições com recorde de público mostra como ele continua presente influenciando positivamente a sociedade”, afirma.

A edição deste ano apresenta mudanças no perfil do público. A participação de corredores com 30 anos ou menos quadruplicou em relação a 2024, e 52% dos inscritos são mulheres.

O evento também inclui a Senninha Racing Day, uma corrida de obstáculos voltada para crianças de 2 a 12 anos, inspirada no personagem Senninha, criado por Ayrton Senna. As provas infantis começam às 10h, em espaço coberto no autódromo, com encerramento previsto para 11h30.

Nos boxes de Interlagos, o público poderá visitar uma exposição com 29 itens do acervo pessoal do piloto, incluindo peças inéditas cedidas pela família. Estão expostos capacetes, troféus e macacões de diferentes fases da carreira de Senna, desde o kart até a Fórmula 1.

Entre os destaques da mostra está a faixa exibida pela seleção brasileira na final da Copa do Mundo de 1994 com a frase “Senna, aceleramos juntos, o Tetra é nosso”, que foi doada ao acervo da família. Outro item é o suéter usado por Senna ao dar o pontapé inicial de um amistoso em Paris, às vésperas daquele Mundial.

A exposição estará aberta das 7h30 às 16h30. Ao final da visita, os participantes serão convidados a refletir sobre o impacto do legado de Senna fora das pistas, com foco em valores como coragem, superação e esportividade.

Projetos ligados à marca Senna também fazem parte da programação. O público poderá conhecer a nova coleção de vestuário e acompanhar apresentações de DJs do projeto Senna Driven, que lança um álbum de música eletrônica inspirado no piloto.

A programação inclui ainda o “Drive Experience”, uma parceria com o Super Carros – Gramado. Após o fim das provas, será possível alugar supercarros de luxo para experiências de alta velocidade na pista.

Duas ações sociais também ocorrem no autódromo. A ONG “Tampinhas que curam” estará presente coletando tampas plásticas para arrecadar fundos destinados a crianças com câncer. A empresa MUSA será responsável pela compensação de carbono do evento e a reciclagem dos resíduos.

O evento marca ainda o início das vendas antecipadas do McDia Feliz, campanha nacional de arrecadação para causas infantis. É a primeira vez que o lançamento acontece durante o Ayrton Senna Racing Day.

"Essa é uma prova que atrai tanto os fãs do Ayrton Senna e do automobilismo quanto os amantes das corridas de rua, por proporcionar a experiência única de estar dentro da pista do autódromo", afirma Shayene Metri, diretora de eventos da Vega Sports.

O Ayrton Senna Racing Day é uma realização da Senna Brands, com organização da Vega Sports. O evento conta com o patrocínio de marcas como Asics, Claro, Heineken 0.0, Gatorade, Guaraná Antarctica, Mucilon, LEGO, entre outras.