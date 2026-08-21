Premier League anuncia mudança e vai revelar 'bastidores' dos erros de arbitragem

A Premier League terá uma nova política de transparência sobre arbitragem a partir desta temporada. Pela primeira vez, a competição vai divulgar aos torcedores as decisões completas do Key Match Incidents Panel (KMI), grupo responsável por analisar os principais lances envolvendo árbitros e VAR, segundo a BBC.

O painel existe desde a temporada 2022/23, mas seus julgamentos eram mantidos em sigilo. Os clubes recebiam o resultado das avaliações e, em algumas ocasiões, informações acabavam sendo divulgadas informalmente.

A mudança faz parte de um pacote de medidas da Premier League para tornar mais claros os processos de tomada de decisão da arbitragem. Além dos pareceres completos do KMI, a liga também passará a publicar explicações diretas dos árbitros e ampliará o uso da RefCam, com áudio das conversas entre os oficiais e os jogadores.

Como serão divulgadas as decisões

A Premier League pretende publicar trechos das falas dos árbitros e dos integrantes do VAR que ajudem a explicar a decisão tomada em cada lance. O material será disponibilizado no site oficial da competição, no aplicativo e na conta do Match Centre no X, segundo a BBC.

A ideia é substituir os resumos gerais que eram publicados anteriormente por explicações mais próximas do que ocorreu durante a partida. Assim, será possível conhecer o raciocínio utilizado pelo árbitro para marcar ou não uma infração e também entender por que o VAR decidiu intervir ou permanecer sem ação.

O áudio da RefCam também ganhará espaço. A tecnologia será utilizada uma ou duas vezes por rodada, permitindo que o público ouça a comunicação do árbitro com os jogadores. As conversas não serão transmitidas ao vivo e o conteúdo não incluirá os diálogos entre o árbitro e o VAR.

A liga ainda negocia com o International Football Association Board (Ifab) a possibilidade de ampliar o acesso às comunicações relacionadas ao VAR. Atualmente, a entidade não permite que essas conversas sejam transmitidas ao público durante as partidas.

Como funciona o painel de arbitragem

O KMI se reúne semanalmente para analisar os principais incidentes das rodadas, incluindo gols, pênaltis e cartões vermelhos. O grupo tem cinco integrantes: três ex-jogadores ou treinadores, além de representantes da Premier League e da Pro Ref, entidade ligada à arbitragem.

O painel foi criado pelos próprios clubes da Premier League em 2022, com o objetivo de retirar da organização responsável pela arbitragem o controle exclusivo sobre a avaliação do desempenho dos oficiais.

A análise considera as regras do futebol, mas também leva em conta os critérios utilizados pela Premier League para orientar a arbitragem de seus jogos. Por isso, uma decisão que possa parecer errada para torcedores ou treinadores nem sempre é classificada como um erro pelo painel, segundo a BBC.

Primeiro, os integrantes avaliam a decisão tomada pela equipe de arbitragem em campo. Depois, analisam a atuação do VAR. Como a intervenção do árbitro de vídeo depende do chamado erro claro e óbvio, pode acontecer de o painel considerar que a decisão original foi equivocada, mas que o VAR agiu corretamente ao não recomendar uma revisão.

O KMI também analisa situações que não podem ser revisadas pelo VAR, como casos em que um jogador deveria receber um segundo cartão amarelo e o árbitro não aplica a punição.

Para determinar se uma decisão foi correta ou incorreta, é necessária maioria simples entre os cinco integrantes.

Premier League teve 25 erros de VAR na última temporada

Os julgamentos da temporada passada, segundo a BBC, apontaram 25 erros envolvendo o VAR na Premier League. O número representa aumento em relação aos 18 registrados em 2024/25, mas ainda está abaixo dos índices das temporadas anteriores. Em 2023/24, o painel identificou 31 erros de VAR. Um ano antes, foram 38.

Os documentos também apresentam comentários dos integrantes do painel sobre os motivos que levaram à conclusão em cada lance. Além de avaliar a qualidade da arbitragem, os resultados do KMI têm impacto financeiro, já que são utilizados no cálculo dos pagamentos relacionados ao desempenho dos árbitros ao final da temporada.

Com a divulgação dos julgamentos completos, a Premier League pretende aproximar os torcedores do processo que acontece nos bastidores de cada decisão polêmica e oferecer mais transparência sobre como os erros de arbitragem e do VAR são avaliados.

Quando começa a nova temporada da Premier League

A nova temporada da Premier League 2026/27 começa nesta sexta-feira. O jogo de abertura da primeira rodada será entre o atual campeão Arsenal e o Coventry City, às 16h, no Estádio Emirates, em Londres