Copa do Mundo 2026: qual é o horário da convocação da Seleção Brasileira hoje?

Com menos de um mês para a Copa do Mundo 2026, os brasileiros vão conhecer hoje os nomes que defenderão a camisa amarela no torneio. A convocação da Seleção Brasileira acontece nesta segunda-feira, 18.

Depois de enviar à Fifa a pré-lista com 55 nomes, Carlo Ancelotti anunciará no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, os 26 jogadores que defenderão o Brasil no Mundial. A principal dúvida é se Neymar vai fazer parte da equipe.

Quando será a convocação da Seleção Brasileira?

Carlo Ancelotti anunciará os convocados na segunda-feira, 18 de maio, às 17h (de Brasília).

Onde assistir à convocação do Brasil?

O anúncio da lista final terá transmissão ao vivo em TV aberta, canais esportivos e plataformas digitais.

TV Globo, SporTV, ESPN, CBF TV, ge.tv e CazéTV vão transmitir o evento.

Quem já está fora da Copa?

A pré-lista teve algumas surpresas e indicativos importantes sobre os planos da comissão técnica.

Jogadores que ainda se recuperam de lesão, como Alisson, Lucas Paquetá e Raphinha, apareceram entre os 55 nomes enviados à Fifa.

Por outro lado, Éder Militão, Rodrygo e Estêvão ficaram fora da relação inicial por problemas físicos.

Qual é o caminho da Seleção até a Copa?

Uma semana depois da convocação oficial, os 26 jogadores escolhidos por Ancelotti devem se apresentar em Teresópolis para os últimos treinamentos antes da viagem.

O primeiro compromisso será o amistoso contra o Panamá, marcado para 31 de maio, às 17h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Após a partida, os atletas terão folga e voltarão a se apresentar em 1º de junho. No mesmo dia, a Seleção fará as fotos oficiais da Copa antes do embarque para os Estados Unidos.

A delegação brasileira viajará em voo fretado às 20h, saindo do Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, com chegada prevista para Nova York às 5h do dia 2 de junho.

Nos Estados Unidos, o Brasil ficará concentrado no recém-inaugurado CT do New York Red Bull, em Morristown, Nova Jersey, onde fará a preparação para a estreia no Mundial.

Antes do início da Copa, a equipe ainda disputará um último amistoso contra o Egito, em 6 de junho, em Cleveland.