Copa do Mundo: os jogadores mais velhos a entrar em campo pela Seleção Brasileira

Entre campeões mundiais, capitães e nomes de diferentes gerações, Daniel Alves é o jogador mais velho a entrar em campo pela seleção brasileira em uma Copa do Mundo. O lateral tinha 39 anos e seis meses quando jogou o Mundial de 2022.

O ranking considera apenas atletas que efetivamente entraram em campo pelo Brasil em Copas, não apenas convocados. Na segunda posição aparece Thiago Silva, que disputou a Copa de 2022 aos 38 anos e dois meses.

O terceiro colocado é Djalma Santos, que jogou a Copa de 1966 aos 37 anos e quatro meses. Logo depois vem Nilton Santos, que entrou em campo no Mundial de 1962 aos 37 anos.

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Quem são os brasileiros mais velhos a jogar uma Copa Daniel Alves — Copa de 2022 — 39 anos e 180 dias Thiago Silva — Copa de 2022 — 38 anos e 60 dias Djalma Santos — Copa de 1966 — 37 anos e 120 dias Nilton Santos — Copa de 1962 — 37 anos e 0 dias Bellini — Copa de 1966 — 36 anos e 30 dias Cafu — Copa de 2006 — 36 anos e 0 dias Gylmar — Copa de 1966 — 35 anos e 300 dias Júlio César — Copa de 2014 — 34 anos e 300 dias Dunga — Copa de 1998 — 34 anos e 240 dias Bebeto — Copa de 1998 — 34 anos e 120 dias Defensores dominam o ranking A lista brasileira tem forte presença de jogadores defensivos. Entre os dez nomes, aparecem laterais, zagueiros, goleiros e volantes que marcaram diferentes fases da seleção. Copa do Mundo: os jogadores mais velhos a entrar em campo na história do campeonato Daniel Alves, Djalma Santos, Nilton Santos e Cafu atuavam nas laterais. Thiago Silva e Bellini eram zagueiros. Gylmar e Júlio César aparecem como goleiros. Dunga, volante, e Bebeto, atacante, completam o top 10. Thiago Silva pode ampliar a marca Se for convocado novamente, Thiago Silva chegaria à próxima Copa com 41 anos e 262 dias. Com essa idade, o zagueiro superaria Daniel Alves e assumiria a liderança entre os jogadores mais velhos a defender o Brasil em Mundiais. Neymar também pode entrar no ranking caso seja convocado e jogue. O atacante teria 34 anos e 126 dias, idade suficiente para aparecer entre os dez brasileiros mais velhos a atuar em uma Copa do Mundo pela seleção brasileira.

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