Esporte

Copa do Mundo: os jogadores mais velhos a entrar em campo pela Seleção Brasileira

Ranking considera apenas atletas que efetivamente entraram em campo pelo Brasil em Copas, não apenas convocados

Cafu: jogador é um dos mais velhos a jogar pela Seleção Brasileira na Copa (Simon M Bruty / Colaborador/Getty Images)

Cafu: jogador é um dos mais velhos a jogar pela Seleção Brasileira na Copa (Simon M Bruty / Colaborador/Getty Images)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 18 de maio de 2026 às 09h27.

Entre campeões mundiais, capitães e nomes de diferentes gerações, Daniel Alves é o jogador mais velho a entrar em campo pela seleção brasileira em uma Copa do Mundo. O lateral tinha 39 anos e seis meses quando jogou o Mundial de 2022.

O ranking considera apenas atletas que efetivamente entraram em campo pelo Brasil em Copas, não apenas convocados. Na segunda posição aparece Thiago Silva, que disputou a Copa de 2022 aos 38 anos e dois meses.

O terceiro colocado é Djalma Santos, que jogou a Copa de 1966 aos 37 anos e quatro meses. Logo depois vem Nilton Santos, que entrou em campo no Mundial de 1962 aos 37 anos.

Copa do Mundo 2026: veja o calendário completo do torneio e quando o Brasil joga

Quem são os brasileiros mais velhos a jogar uma Copa

  1. Daniel Alves — Copa de 2022 — 39 anos e 180 dias
  2. Thiago Silva — Copa de 2022 — 38 anos e 60 dias
  3. Djalma Santos — Copa de 1966 — 37 anos e 120 dias
  4. Nilton Santos — Copa de 1962 — 37 anos e 0 dias
  5. Bellini — Copa de 1966 — 36 anos e 30 dias
  6. Cafu — Copa de 2006 — 36 anos e 0 dias
  7. Gylmar — Copa de 1966 — 35 anos e 300 dias
  8. Júlio César — Copa de 2014 — 34 anos e 300 dias
  9. Dunga — Copa de 1998 — 34 anos e 240 dias
  10. Bebeto — Copa de 1998 — 34 anos e 120 dias

Defensores dominam o ranking

A lista brasileira tem forte presença de jogadores defensivos. Entre os dez nomes, aparecem laterais, zagueiros, goleiros e volantes que marcaram diferentes fases da seleção.

Copa do Mundo: os jogadores mais velhos a entrar em campo na história do campeonato

Daniel Alves, Djalma Santos, Nilton Santos e Cafu atuavam nas laterais. Thiago Silva e Bellini eram zagueiros. Gylmar e Júlio César aparecem como goleiros. Dunga, volante, e Bebeto, atacante, completam o top 10.

Thiago Silva pode ampliar a marca

Se for convocado novamente, Thiago Silva chegaria à próxima Copa com 41 anos e 262 dias. Com essa idade, o zagueiro superaria Daniel Alves e assumiria a liderança entre os jogadores mais velhos a defender o Brasil em Mundiais.

Neymar também pode entrar no ranking caso seja convocado e jogue. O atacante teria 34 anos e 126 dias, idade suficiente para aparecer entre os dez brasileiros mais velhos a atuar em uma Copa do Mundo pela seleção brasileira.

Veja o calendário completo da Copa do Mundo 2026

Grupo C
🇧🇷 Jogos do Brasil
13 jun · Sáb · 19h🇧🇷 Brasil x 🇲🇦 MarrocosNova York / NJ
19 jun · Sex · 22h🇧🇷 Brasil x 🇭🇹 HaitiFiladélfia
24 jun · Qua · 19h🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Escócia x 🇧🇷 BrasilMiami
Calendário por fase
Fase de grupos11 a 27 de junho48 jogos
32-avos de final28 jun a 3 de julho16 jogos
Oitavas de final4 a 7 de julho8 jogos
Quartas de final9 a 11 de julho4 jogos
Semifinais14 e 15 de julho · Dallas2 jogos
3º lugar18 de julho · 18h · MiamiHard Rock Stadium
🏆 Final19 de julho · 16h · Nova JerseyMetLife Stadium
Os 12 grupos
Grupo A🇲🇽 México · 🇿🇦 África do Sul · 🇰🇷 Coreia do Sul · 🇨🇿 Rep. Tcheca
Grupo B🇨🇦 Canadá · 🇧🇦 Bósnia e Herzegovina · 🇶🇦 Catar · 🇨🇭 Suíça
Grupo C🇧🇷 Brasil · 🇲🇦 Marrocos · 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Escócia · 🇭🇹 Haiti
Grupo D🇺🇸 Estados Unidos · 🇵🇾 Paraguai · 🇦🇺 Austrália · 🇹🇷 Turquia
Grupo E🇩🇪 Alemanha · 🇨🇮 Costa do Marfim · 🇪🇨 Equador · 🇨🇼 Curaçao
Grupo F🇳🇱 Países Baixos · 🇯🇵 Japão · 🇸🇪 Suécia · 🇹🇳 Tunísia
Grupo G🇧🇪 Bélgica · 🇪🇬 Egito · 🇮🇷 Irã · 🇳🇿 Nova Zelândia
Grupo H🇪🇸 Espanha · 🇸🇦 Arábia Saudita · 🇺🇾 Uruguai · 🇨🇻 Cabo Verde
Grupo I🇫🇷 França · 🇸🇳 Senegal · 🇮🇶 Iraque · 🇳🇴 Noruega
Grupo J🇦🇷 Argentina · 🇩🇿 Argélia · 🇦🇹 Áustria · 🇯🇴 Jordânia
Grupo K🇵🇹 Portugal · 🇨🇩 RD Congo · 🇺🇿 Uzbequistão · 🇨🇴 Colômbia
Grupo L🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Inglaterra · 🇭🇷 Croácia · 🇬🇭 Gana · 🇵🇦 Panamá
Calendário completo — Fase de grupos
Horários de Brasília · Jogos do Brasil em destaque
Qui, 11 de junho — Abertura
16h · Grupo A🇲🇽 México x 🇿🇦 África do SulCidade do México
23h · Grupo A🇰🇷 Coreia do Sul x 🇨🇿 TchéquiaGuadalajara
Sex, 12 de junho
16h · Grupo B🇨🇦 Canadá x 🇧🇦 Bósnia-HerzegovinaToronto
22h · Grupo D🇺🇸 Estados Unidos x 🇵🇾 ParaguaiLos Angeles
🇧🇷 Sáb, 13 de junho — Brasil estreia
1h · Grupo D🇦🇺 Austrália x 🇹🇷 TurquiaVancouver
16h · Grupo B🇶🇦 Catar x 🇨🇭 SuíçaSão Francisco
19h · Grupo C🇧🇷 Brasil x 🇲🇦 MarrocosNova York / NJ
22h · Grupo C🇭🇹 Haiti x 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 EscóciaBoston
Dom, 14 de junho
14h · Grupo E🇩🇪 Alemanha x 🇨🇼 CuraçaoHouston
17h · Grupo F🇳🇱 Países Baixos x 🇯🇵 JapãoDallas
20h · Grupo E🇨🇮 Costa do Marfim x 🇪🇨 EquadorFiladélfia
23h · Grupo F🇸🇪 Suécia x 🇹🇳 TunísiaMonterrey
Seg, 15 de junho
13h · Grupo H🇪🇸 Espanha x 🇨🇻 Cabo VerdeAtlanta
16h · Grupo G🇧🇪 Bélgica x 🇪🇬 EgitoSeattle
19h · Grupo H🇸🇦 Arábia Saudita x 🇺🇾 UruguaiMiami
22h · Grupo G🇮🇷 Irã x 🇳🇿 Nova ZelândiaLos Angeles
Ter, 16 de junho
1h · Grupo J🇦🇹 Áustria x 🇯🇴 JordâniaSão Francisco
16h · Grupo I🇫🇷 França x 🇸🇳 SenegalNova York
19h · Grupo I🇮🇶 Iraque x 🇳🇴 NoruegaBoston
22h · Grupo J🇦🇷 Argentina x 🇩🇿 ArgéliaKansas City
Qua, 17 de junho
14h · Grupo K🇵🇹 Portugal x 🇨🇩 RD CongoHouston
17h · Grupo L🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Inglaterra x 🇭🇷 CroáciaDallas
20h · Grupo L🇬🇭 Gana x 🇵🇦 PanamáToronto
23h · Grupo K🇺🇿 Uzbequistão x 🇨🇴 ColômbiaCidade do México
Qui, 18 de junho
13h · Grupo A🇨🇿 Tchéquia x 🇿🇦 África do SulAtlanta
16h · Grupo B🇨🇭 Suíça x 🇧🇦 Bósnia-HerzegovinaLos Angeles
19h · Grupo B🇨🇦 Canadá x 🇶🇦 CatarVancouver
22h · Grupo A🇲🇽 México x 🇰🇷 Coreia do SulGuadalajara
🇧🇷 Sex, 19 de junho — Brasil joga
1h · Grupo D🇹🇷 Turquia x 🇵🇾 ParaguaiSão Francisco
16h · Grupo D🇺🇸 Estados Unidos x 🇦🇺 AustráliaSeattle
19h · Grupo C🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Escócia x 🇲🇦 MarrocosBoston
22h · Grupo C🇧🇷 Brasil x 🇭🇹 HaitiFiladélfia
Sáb, 20 de junho
1h · Grupo F🇹🇳 Tunísia x 🇯🇵 JapãoMonterrey
14h · Grupo F🇳🇱 Países Baixos x 🇸🇪 SuéciaHouston
17h · Grupo E🇩🇪 Alemanha x 🇨🇮 Costa do MarfimToronto
21h · Grupo E🇪🇨 Equador x 🇨🇼 CuraçaoKansas City
Dom, 21 de junho
13h · Grupo H🇪🇸 Espanha x 🇸🇦 Arábia SauditaAtlanta
16h · Grupo G🇧🇪 Bélgica x 🇮🇷 IrãLos Angeles
19h · Grupo H🇺🇾 Uruguai x 🇨🇻 Cabo VerdeMiami
22h · Grupo G🇳🇿 Nova Zelândia x 🇪🇬 EgitoVancouver
Seg, 22 de junho
0h · Grupo J🇯🇴 Jordânia x 🇩🇿 ArgéliaSão Francisco
14h · Grupo J🇦🇷 Argentina x 🇦🇹 ÁustriaDallas
18h · Grupo I🇫🇷 França x 🇮🇶 IraqueFiladélfia
21h · Grupo I🇳🇴 Noruega x 🇸🇳 SenegalNova York
Ter, 23 de junho
14h · Grupo K🇵🇹 Portugal x 🇺🇿 UzbequistãoHouston
17h · Grupo L🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Inglaterra x 🇬🇭 GanaBoston
20h · Grupo L🇵🇦 Panamá x 🇭🇷 CroáciaToronto
23h · Grupo K🇨🇴 Colômbia x 🇨🇩 RD CongoGuadalajara
🇧🇷 Qua, 24 de junho — Brasil joga (3ª rodada)
16h · Grupo B🇨🇭 Suíça x 🇨🇦 CanadáVancouver
16h · Grupo B🇧🇦 Bósnia-Herzegovina x 🇶🇦 CatarSeattle
19h · Grupo C🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Escócia x 🇧🇷 BrasilMiami
19h · Grupo C🇲🇦 Marrocos x 🇭🇹 HaitiAtlanta
22h · Grupo A🇨🇿 Tchéquia x 🇲🇽 MéxicoCidade do México
22h · Grupo A🇿🇦 África do Sul x 🇰🇷 Coreia do SulMonterrey
Qui, 25 de junho
17h · Grupo E🇨🇼 Curaçao x 🇨🇮 Costa do MarfimFiladélfia
17h · Grupo E🇪🇨 Equador x 🇩🇪 AlemanhaNova York
20h · Grupo F🇯🇵 Japão x 🇸🇪 SuéciaDallas
20h · Grupo F🇹🇳 Tunísia x 🇳🇱 Países BaixosKansas City
23h · Grupo D🇹🇷 Turquia x 🇺🇸 Estados UnidosLos Angeles
23h · Grupo D🇵🇾 Paraguai x 🇦🇺 AustráliaSão Francisco
Sex, 26 de junho
16h · Grupo I🇳🇴 Noruega x 🇫🇷 FrançaBoston
16h · Grupo I🇸🇳 Senegal x 🇮🇶 IraqueToronto
21h · Grupo H🇨🇻 Cabo Verde x 🇸🇦 Arábia SauditaHouston
21h · Grupo H🇺🇾 Uruguai x 🇪🇸 EspanhaGuadalajara
Sáb, 27 de junho — Última rodada
0h · Grupo G🇪🇬 Egito x 🇮🇷 IrãSeattle
0h · Grupo G🇳🇿 Nova Zelândia x 🇧🇪 BélgicaVancouver
18h · Grupo L🇵🇦 Panamá x 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 InglaterraNova York
18h · Grupo L🇭🇷 Croácia x 🇬🇭 GanaFiladélfia
20h30 · Grupo K🇨🇴 Colômbia x 🇵🇹 PortugalMiami
20h30 · Grupo K🇨🇩 RD Congo x 🇺🇿 UzbequistãoAtlanta
23h · Grupo J🇩🇿 Argélia x 🇦🇹 ÁustriaKansas City
23h · Grupo J🇯🇴 Jordânia x 🇦🇷 ArgentinaDallas
Fase eliminatória
32-avos de final28 jun a 3 jul · 16 jogos · Os 32 classificados disputam jogos únicos eliminatórios. O campeão precisará de 8 partidas no total — uma a mais que nas edições anteriores.
Oitavas de final4 a 7 de julho · Sáb: Houston (14h), Filadélfia (18h) · Dom: Nova Jersey (17h), Cidade do México (21h) · Seg: Dallas (15h), Seattle (20h) · Ter: Atlanta (13h), Vancouver (17h)
Quartas de final9 a 11 de julho · Qui: Boston (17h) · Sex: Los Angeles (16h) · Sáb: Miami (18h), Kansas City (21h)
Semifinais14 e 15 de julho · Dallas · 16h (horário de Brasília)
3º lugar18 de julho · 18h · Hard Rock Stadium · Miami
🏆 Final19 de julho · 16h · MetLife Stadium · East Rutherford, Nova Jersey
Fontes: Fifa · Horários no fuso de Brasília · Maio de 2026
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