Copa do Mundo: os jogadores mais velhos a entrar em campo pela Seleção Brasileira

Cafu: jogador é um dos mais velhos a jogar pela Seleção Brasileira na Copa (Simon M Bruty / Colaborador/Getty Images)
Repórter
Publicado em 18 de maio de 2026 às 09h27.
Entre campeões mundiais, capitães e nomes de diferentes gerações, Daniel Alves é o jogador mais velho a entrar em campo pela seleção brasileira em uma Copa do Mundo. O lateral tinha 39 anos e seis meses quando jogou o Mundial de 2022.
O ranking considera apenas atletas que efetivamente entraram em campo pelo Brasil em Copas, não apenas convocados. Na segunda posição aparece Thiago Silva, que disputou a Copa de 2022 aos 38 anos e dois meses.
O terceiro colocado é Djalma Santos, que jogou a Copa de 1966 aos 37 anos e quatro meses. Logo depois vem Nilton Santos, que entrou em campo no Mundial de 1962 aos 37 anos.
Copa do Mundo 2026: veja o calendário completo do torneio e quando o Brasil joga
|Grupo C
|🇧🇷 Jogos do Brasil
|13 jun · Sáb · 19h
|🇧🇷 Brasil x 🇲🇦 Marrocos
|Nova York / NJ
|19 jun · Sex · 22h
|🇧🇷 Brasil x 🇭🇹 Haiti
|Filadélfia
|24 jun · Qua · 19h
|🏴 Escócia x 🇧🇷 Brasil
|Miami
|Calendário por fase
|Fase de grupos
|11 a 27 de junho
|48 jogos
|32-avos de final
|28 jun a 3 de julho
|16 jogos
|Oitavas de final
|4 a 7 de julho
|8 jogos
|Quartas de final
|9 a 11 de julho
|4 jogos
|Semifinais
|14 e 15 de julho · Dallas
|2 jogos
|3º lugar
|18 de julho · 18h · Miami
|Hard Rock Stadium
|🏆 Final
|19 de julho · 16h · Nova Jersey
|MetLife Stadium
|Os 12 grupos
|Grupo A
|🇲🇽 México · 🇿🇦 África do Sul · 🇰🇷 Coreia do Sul · 🇨🇿 Rep. Tcheca
|Grupo B
|🇨🇦 Canadá · 🇧🇦 Bósnia e Herzegovina · 🇶🇦 Catar · 🇨🇭 Suíça
|Grupo C
|🇧🇷 Brasil · 🇲🇦 Marrocos · 🏴 Escócia · 🇭🇹 Haiti
|Grupo D
|🇺🇸 Estados Unidos · 🇵🇾 Paraguai · 🇦🇺 Austrália · 🇹🇷 Turquia
|Grupo E
|🇩🇪 Alemanha · 🇨🇮 Costa do Marfim · 🇪🇨 Equador · 🇨🇼 Curaçao
|Grupo F
|🇳🇱 Países Baixos · 🇯🇵 Japão · 🇸🇪 Suécia · 🇹🇳 Tunísia
|Grupo G
|🇧🇪 Bélgica · 🇪🇬 Egito · 🇮🇷 Irã · 🇳🇿 Nova Zelândia
|Grupo H
|🇪🇸 Espanha · 🇸🇦 Arábia Saudita · 🇺🇾 Uruguai · 🇨🇻 Cabo Verde
|Grupo I
|🇫🇷 França · 🇸🇳 Senegal · 🇮🇶 Iraque · 🇳🇴 Noruega
|Grupo J
|🇦🇷 Argentina · 🇩🇿 Argélia · 🇦🇹 Áustria · 🇯🇴 Jordânia
|Grupo K
|🇵🇹 Portugal · 🇨🇩 RD Congo · 🇺🇿 Uzbequistão · 🇨🇴 Colômbia
|Grupo L
|🏴 Inglaterra · 🇭🇷 Croácia · 🇬🇭 Gana · 🇵🇦 Panamá
|Calendário completo — Fase de grupos
|Horários de Brasília · Jogos do Brasil em destaque
|Qui, 11 de junho — Abertura
|16h · Grupo A
|🇲🇽 México x 🇿🇦 África do Sul
|Cidade do México
|23h · Grupo A
|🇰🇷 Coreia do Sul x 🇨🇿 Tchéquia
|Guadalajara
|Sex, 12 de junho
|16h · Grupo B
|🇨🇦 Canadá x 🇧🇦 Bósnia-Herzegovina
|Toronto
|22h · Grupo D
|🇺🇸 Estados Unidos x 🇵🇾 Paraguai
|Los Angeles
|🇧🇷 Sáb, 13 de junho — Brasil estreia
|1h · Grupo D
|🇦🇺 Austrália x 🇹🇷 Turquia
|Vancouver
|16h · Grupo B
|🇶🇦 Catar x 🇨🇭 Suíça
|São Francisco
|19h · Grupo C
|🇧🇷 Brasil x 🇲🇦 Marrocos
|Nova York / NJ
|22h · Grupo C
|🇭🇹 Haiti x 🏴 Escócia
|Boston
|Dom, 14 de junho
|14h · Grupo E
|🇩🇪 Alemanha x 🇨🇼 Curaçao
|Houston
|17h · Grupo F
|🇳🇱 Países Baixos x 🇯🇵 Japão
|Dallas
|20h · Grupo E
|🇨🇮 Costa do Marfim x 🇪🇨 Equador
|Filadélfia
|23h · Grupo F
|🇸🇪 Suécia x 🇹🇳 Tunísia
|Monterrey
|Seg, 15 de junho
|13h · Grupo H
|🇪🇸 Espanha x 🇨🇻 Cabo Verde
|Atlanta
|16h · Grupo G
|🇧🇪 Bélgica x 🇪🇬 Egito
|Seattle
|19h · Grupo H
|🇸🇦 Arábia Saudita x 🇺🇾 Uruguai
|Miami
|22h · Grupo G
|🇮🇷 Irã x 🇳🇿 Nova Zelândia
|Los Angeles
|Ter, 16 de junho
|1h · Grupo J
|🇦🇹 Áustria x 🇯🇴 Jordânia
|São Francisco
|16h · Grupo I
|🇫🇷 França x 🇸🇳 Senegal
|Nova York
|19h · Grupo I
|🇮🇶 Iraque x 🇳🇴 Noruega
|Boston
|22h · Grupo J
|🇦🇷 Argentina x 🇩🇿 Argélia
|Kansas City
|Qua, 17 de junho
|14h · Grupo K
|🇵🇹 Portugal x 🇨🇩 RD Congo
|Houston
|17h · Grupo L
|🏴 Inglaterra x 🇭🇷 Croácia
|Dallas
|20h · Grupo L
|🇬🇭 Gana x 🇵🇦 Panamá
|Toronto
|23h · Grupo K
|🇺🇿 Uzbequistão x 🇨🇴 Colômbia
|Cidade do México
|Qui, 18 de junho
|13h · Grupo A
|🇨🇿 Tchéquia x 🇿🇦 África do Sul
|Atlanta
|16h · Grupo B
|🇨🇭 Suíça x 🇧🇦 Bósnia-Herzegovina
|Los Angeles
|19h · Grupo B
|🇨🇦 Canadá x 🇶🇦 Catar
|Vancouver
|22h · Grupo A
|🇲🇽 México x 🇰🇷 Coreia do Sul
|Guadalajara
|🇧🇷 Sex, 19 de junho — Brasil joga
|1h · Grupo D
|🇹🇷 Turquia x 🇵🇾 Paraguai
|São Francisco
|16h · Grupo D
|🇺🇸 Estados Unidos x 🇦🇺 Austrália
|Seattle
|19h · Grupo C
|🏴 Escócia x 🇲🇦 Marrocos
|Boston
|22h · Grupo C
|🇧🇷 Brasil x 🇭🇹 Haiti
|Filadélfia
|Sáb, 20 de junho
|1h · Grupo F
|🇹🇳 Tunísia x 🇯🇵 Japão
|Monterrey
|14h · Grupo F
|🇳🇱 Países Baixos x 🇸🇪 Suécia
|Houston
|17h · Grupo E
|🇩🇪 Alemanha x 🇨🇮 Costa do Marfim
|Toronto
|21h · Grupo E
|🇪🇨 Equador x 🇨🇼 Curaçao
|Kansas City
|Dom, 21 de junho
|13h · Grupo H
|🇪🇸 Espanha x 🇸🇦 Arábia Saudita
|Atlanta
|16h · Grupo G
|🇧🇪 Bélgica x 🇮🇷 Irã
|Los Angeles
|19h · Grupo H
|🇺🇾 Uruguai x 🇨🇻 Cabo Verde
|Miami
|22h · Grupo G
|🇳🇿 Nova Zelândia x 🇪🇬 Egito
|Vancouver
|Seg, 22 de junho
|0h · Grupo J
|🇯🇴 Jordânia x 🇩🇿 Argélia
|São Francisco
|14h · Grupo J
|🇦🇷 Argentina x 🇦🇹 Áustria
|Dallas
|18h · Grupo I
|🇫🇷 França x 🇮🇶 Iraque
|Filadélfia
|21h · Grupo I
|🇳🇴 Noruega x 🇸🇳 Senegal
|Nova York
|Ter, 23 de junho
|14h · Grupo K
|🇵🇹 Portugal x 🇺🇿 Uzbequistão
|Houston
|17h · Grupo L
|🏴 Inglaterra x 🇬🇭 Gana
|Boston
|20h · Grupo L
|🇵🇦 Panamá x 🇭🇷 Croácia
|Toronto
|23h · Grupo K
|🇨🇴 Colômbia x 🇨🇩 RD Congo
|Guadalajara
|🇧🇷 Qua, 24 de junho — Brasil joga (3ª rodada)
|16h · Grupo B
|🇨🇭 Suíça x 🇨🇦 Canadá
|Vancouver
|16h · Grupo B
|🇧🇦 Bósnia-Herzegovina x 🇶🇦 Catar
|Seattle
|19h · Grupo C
|🏴 Escócia x 🇧🇷 Brasil
|Miami
|19h · Grupo C
|🇲🇦 Marrocos x 🇭🇹 Haiti
|Atlanta
|22h · Grupo A
|🇨🇿 Tchéquia x 🇲🇽 México
|Cidade do México
|22h · Grupo A
|🇿🇦 África do Sul x 🇰🇷 Coreia do Sul
|Monterrey
|Qui, 25 de junho
|17h · Grupo E
|🇨🇼 Curaçao x 🇨🇮 Costa do Marfim
|Filadélfia
|17h · Grupo E
|🇪🇨 Equador x 🇩🇪 Alemanha
|Nova York
|20h · Grupo F
|🇯🇵 Japão x 🇸🇪 Suécia
|Dallas
|20h · Grupo F
|🇹🇳 Tunísia x 🇳🇱 Países Baixos
|Kansas City
|23h · Grupo D
|🇹🇷 Turquia x 🇺🇸 Estados Unidos
|Los Angeles
|23h · Grupo D
|🇵🇾 Paraguai x 🇦🇺 Austrália
|São Francisco
|Sex, 26 de junho
|16h · Grupo I
|🇳🇴 Noruega x 🇫🇷 França
|Boston
|16h · Grupo I
|🇸🇳 Senegal x 🇮🇶 Iraque
|Toronto
|21h · Grupo H
|🇨🇻 Cabo Verde x 🇸🇦 Arábia Saudita
|Houston
|21h · Grupo H
|🇺🇾 Uruguai x 🇪🇸 Espanha
|Guadalajara
|Sáb, 27 de junho — Última rodada
|0h · Grupo G
|🇪🇬 Egito x 🇮🇷 Irã
|Seattle
|0h · Grupo G
|🇳🇿 Nova Zelândia x 🇧🇪 Bélgica
|Vancouver
|18h · Grupo L
|🇵🇦 Panamá x 🏴 Inglaterra
|Nova York
|18h · Grupo L
|🇭🇷 Croácia x 🇬🇭 Gana
|Filadélfia
|20h30 · Grupo K
|🇨🇴 Colômbia x 🇵🇹 Portugal
|Miami
|20h30 · Grupo K
|🇨🇩 RD Congo x 🇺🇿 Uzbequistão
|Atlanta
|23h · Grupo J
|🇩🇿 Argélia x 🇦🇹 Áustria
|Kansas City
|23h · Grupo J
|🇯🇴 Jordânia x 🇦🇷 Argentina
|Dallas
|Fase eliminatória
|32-avos de final
|28 jun a 3 jul · 16 jogos · Os 32 classificados disputam jogos únicos eliminatórios. O campeão precisará de 8 partidas no total — uma a mais que nas edições anteriores.
|Oitavas de final
|4 a 7 de julho · Sáb: Houston (14h), Filadélfia (18h) · Dom: Nova Jersey (17h), Cidade do México (21h) · Seg: Dallas (15h), Seattle (20h) · Ter: Atlanta (13h), Vancouver (17h)
|Quartas de final
|9 a 11 de julho · Qui: Boston (17h) · Sex: Los Angeles (16h) · Sáb: Miami (18h), Kansas City (21h)
|Semifinais
|14 e 15 de julho · Dallas · 16h (horário de Brasília)
|3º lugar
|18 de julho · 18h · Hard Rock Stadium · Miami
|🏆 Final
|19 de julho · 16h · MetLife Stadium · East Rutherford, Nova Jersey
|Fontes: Fifa · Horários no fuso de Brasília · Maio de 2026