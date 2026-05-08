'Levo um cachorro-quente': presidente da Fifa ironiza preços da final da Copa do Mundo 26

Gianni Infantino, presidente da Fifa, reagiu com ironia após receber críticas sobre os preços dos ingressos da Copa do Mundo de 2026.

O dirigente comentou sobre os preços impostos para os jogos da final do Mundial, que chegaram a passar 2 milhões de dólares na revenda (R$ 11,3 milhões), em participação na Conferência Global do Instituto Milken.

"Se alguém comprar um ingresso por US$ 2 milhões, eu mesmo levarei um cachorro-quente e uma Coca-Cola para garantir que essa pessoa tenha uma ótima experiência", ironizou o dirigente.

Recentemente houve reclamações por parte dos torcedores referentes aos valores cobrados pelos ingressos do torneio, especialmente para a final, que ocorrerá no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Quatro entradas chegaram a ser comercializadas por aproximadamente 2,3 milhões de dólares, segundo O Globo.

"Nos Estados Unidos, a revenda de ingressos é permitida. Se vendermos barato demais, os ingressos acabam revendidos por preços ainda maiores", afirmou Infantino.