'Levo um cachorro-quente': presidente da Fifa ironiza preços da final da Copa do Mundo 26

Gianni Infantino: dirigente recebeu críticas devido ao alto custo dos ingressos (UEFA/UEFA/Getty Images)
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Publicado em 8 de maio de 2026 às 11h11.
Gianni Infantino, presidente da Fifa, reagiu com ironia após receber críticas sobre os preços dos ingressos da Copa do Mundo de 2026.
O dirigente comentou sobre os preços impostos para os jogos da final do Mundial, que chegaram a passar 2 milhões de dólares na revenda (R$ 11,3 milhões), em participação na Conferência Global do Instituto Milken.
"Se alguém comprar um ingresso por US$ 2 milhões, eu mesmo levarei um cachorro-quente e uma Coca-Cola para garantir que essa pessoa tenha uma ótima experiência", ironizou o dirigente.
Recentemente houve reclamações por parte dos torcedores referentes aos valores cobrados pelos ingressos do torneio, especialmente para a final, que ocorrerá no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Quatro entradas chegaram a ser comercializadas por aproximadamente 2,3 milhões de dólares, segundo O Globo.
"Nos Estados Unidos, a revenda de ingressos é permitida. Se vendermos barato demais, os ingressos acabam revendidos por preços ainda maiores", afirmou Infantino.
Não só ingressos da final, mas também das fases prévias geraram polêmica. O sistema de preços dinâmicos foi bastante criticado desde a sua apresentação. Atualmente, segundo Infantino, cerca de 25% dos ingressos da fase inicial poderão ser comprados por menos de US$ 300 — aproximadamente R$ 1,7 mil.
"Isso é comparável ao preço de jogos universitários aqui nos Estados Unidos. E estamos falando de uma Copa do Mundo", acrescentou.
As polêmicas sobre preço de ingresso voltaram a surgir após mudanças nas regras de revenda no Canadá. A Fifa impediu, por meio de sua plataforma oficial, que os ingressos para duelos em Toronto fossem revendidos acima do valor original. A regra segue uma nova legislação aprovada pela província de Ontário.