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'Levo um cachorro-quente': presidente da Fifa ironiza preços da final da Copa do Mundo 26

Gianni Infantino também falou sobre a política de revenda da entidade e sobre as polêmicas recentes sobre o preço dos ingressos

Gianni Infantino: dirigente recebeu críticas devido ao alto custo dos ingressos (UEFA/UEFA/Getty Images)

Gianni Infantino: dirigente recebeu críticas devido ao alto custo dos ingressos (UEFA/UEFA/Getty Images)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 8 de maio de 2026 às 11h11.

Gianni Infantino, presidente da Fifa, reagiu com ironia após receber críticas sobre os preços dos ingressos da Copa do Mundo de 2026. 

O dirigente comentou sobre os preços impostos para os jogos da final do Mundial, que chegaram a passar 2 milhões de dólares na revenda (R$ 11,3 milhões), em participação na Conferência Global do Instituto Milken.

"Se alguém comprar um ingresso por US$ 2 milhões, eu mesmo levarei um cachorro-quente e uma Coca-Cola para garantir que essa pessoa tenha uma ótima experiência", ironizou o dirigente.

Recentemente houve reclamações por parte dos torcedores referentes aos valores cobrados pelos ingressos do torneio, especialmente para a final, que ocorrerá no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Quatro entradas chegaram a ser comercializadas por aproximadamente 2,3 milhões de dólares, segundo O Globo.

"Nos Estados Unidos, a revenda de ingressos é permitida. Se vendermos barato demais, os ingressos acabam revendidos por preços ainda maiores", afirmou Infantino.

Ingressos da fase de grupos também geram polêmica

Não só ingressos da final, mas também das fases prévias geraram polêmica. O sistema de preços dinâmicos foi bastante criticado desde a sua apresentação. Atualmente, segundo Infantino, cerca de 25% dos ingressos da fase inicial poderão ser comprados por menos de US$ 300 — aproximadamente R$ 1,7 mil.

"Isso é comparável ao preço de jogos universitários aqui nos Estados Unidos. E estamos falando de uma Copa do Mundo", acrescentou.

As polêmicas sobre preço de ingresso voltaram a surgir após mudanças nas regras de revenda no Canadá. A Fifa impediu, por meio de sua plataforma oficial, que os ingressos para duelos em Toronto fossem revendidos acima do valor original. A regra segue uma nova legislação aprovada pela província de Ontário.

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