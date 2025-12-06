Esporte

Copa do Mundo 2026: confira horários, locais e datas dos jogos do Brasil

A Seleção Brasileira é o cabeça de chave do Grupo C, e divide o grupo com Marrocos, Escócia e Haiti

Laura Pancini
Laura Pancini

Repórter

Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 14h29.

Última atualização em 6 de dezembro de 2025 às 14h45.

Tudo sobreCopa do Mundo
Saiba mais

Neste sábado, 6, a Fifa divulga quando e onde o Brasil deve disputar os jogos na fase de grupos da Copa do mundo de 2026.

O anúncio acontece após o sorteio da fase de grupos na sexta-feira, 5. A Seleção Brasileira é o cabeça de chave do Grupo C, e divide o grupo com Marrocos, Escócia e Haiti.

Copa do Mundo 2026: tudo que você precisa saber

Quando será o primeiro jogo do Brasil na Copa?

Veja quando e onde serão as primeiras partidas do Brasil na Copa do Mundo 2026. Os horários estão adaptados para o horário de Brasília.

13 de junho

  • 20:00 - Brasil vs Marrocos - Nova York / New Jersey
  • 23:00 - Haiti vs Escócia - Boston

19 de junho

  • 20:00 - Escócia vs Marrocos - Boston
  • 23:00 - Brasil vs Haiti - Filadélfia

24 de junho

  • 20:00 - Escócia vs Brasil - Miami
  • 20:00 - Marrocos vs Haiti - Atlanta

Copa do Mundo 2026

O mundial acontece entre os dias 11 de junho e 19 de julho de 2026.

A fase de grupos começará em 11 de junho, com o México estreando no Estádio Azteca contra uma equipe do Pote 3. Os Estados Unidos jogarão pela primeira vez no dia 12, em Inglewood, Califórnia, contra um time do Pote 3, enquanto o Canadá também estreia no dia 12, em Toronto, diante de uma equipe do Pote 4.

Onde serão os jogos?

Serão 16 cidades-sede espalhadas pelo território norte-americano. Os Estados Unidos concentram a maioria dos estádios e dos jogos, em lugares como Los Angeles, Nova York, Miami, Atlanta e Seattle. O México entra com três sedes, Cidade do México, Guadalajara e Monterrey, enquanto o Canadá terá partidas em Toronto e Vancouver.

Acompanhe tudo sobre:Copa do Mundo

Mais de Esporte

Verstappen leva a pole em Abu Dhabi e pressiona Norris na decisão da F1

Mirassol x Flamengo: onde assistir, horário e escalações do Brasileirão

Real Betis x Barcelona: onde assistir, horário e escalações da La Liga

Manchester City x Sunderland: onde assistir, horário e escalações da Premier League

Mais na Exame

Negócios

Na briga para ser startup mais valiosa do mundo, SpaceX mira telefonia móvel

Esporte

Verstappen leva a pole em Abu Dhabi e pressiona Norris na decisão da F1

Pop

Meses antes de comprar Warner, CEO da Netflix chamou cinema de ultrapassado

Brasil

Lula tem vantagem de 15 pontos sobre Flávio no segundo turno, diz Datafolha