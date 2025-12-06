Copa do Mundo 2026: confira horários, locais e datas dos jogos do Brasil

Neste sábado, 6, a Fifa divulga quando e onde o Brasil deve disputar os jogos na fase de grupos da Copa do mundo de 2026.

O anúncio acontece após o sorteio da fase de grupos na sexta-feira, 5. A Seleção Brasileira é o cabeça de chave do Grupo C, e divide o grupo com Marrocos, Escócia e Haiti.

Copa do Mundo 2026: tudo que você precisa saber

Quando será o primeiro jogo do Brasil na Copa?

Veja quando e onde serão as primeiras partidas do Brasil na Copa do Mundo 2026. Os horários estão adaptados para o horário de Brasília.

13 de junho

20:00 - Brasil vs Marrocos - Nova York / New Jersey

23:00 - Haiti vs Escócia - Boston

19 de junho

20:00 - Escócia vs Marrocos - Boston

23:00 - Brasil vs Haiti - Filadélfia

24 de junho

20:00 - Escócia vs Brasil - Miami

20:00 - Marrocos vs Haiti - Atlanta

Copa do Mundo 2026

O mundial acontece entre os dias 11 de junho e 19 de julho de 2026.

A fase de grupos começará em 11 de junho, com o México estreando no Estádio Azteca contra uma equipe do Pote 3. Os Estados Unidos jogarão pela primeira vez no dia 12, em Inglewood, Califórnia, contra um time do Pote 3, enquanto o Canadá também estreia no dia 12, em Toronto, diante de uma equipe do Pote 4.

Onde serão os jogos?

Serão 16 cidades-sede espalhadas pelo território norte-americano. Os Estados Unidos concentram a maioria dos estádios e dos jogos, em lugares como Los Angeles, Nova York, Miami, Atlanta e Seattle. O México entra com três sedes, Cidade do México, Guadalajara e Monterrey, enquanto o Canadá terá partidas em Toronto e Vancouver.