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Opinião: a ‘simbiose’ é o ativo mais valioso da atualidade

A verdadeira transformação nos negócios não nasce da tecnologia isolada, mas da qualidade das conexões geradas entre as diferentes áreas e saberes

A conexão entre IA, inovação e pessoas transforma os negócios atuais (Pandagolik1/Shutterstock)

A conexão entre IA, inovação e pessoas transforma os negócios atuais (Pandagolik1/Shutterstock)

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Publicado em 22 de julho de 2026 às 17h00.

Por Jerônimo Vargas*

Durante muito tempo, organizamos o mundo e o conhecimento em caixas separadas. Cada setor no seu espaço, cada especialista na sua função.

Esse modelo trouxe ordem, escala e eficiência às instituições. Hoje, porém, a complexidade do mundo mostra que nenhuma área, sozinha, é capaz de oferecer todas as respostas.

A força dos encontros

As transformações mais relevantes do nosso tempo acontecem justamente nos encontros. Entre tecnologia e saúde, entre inovação e sustentabilidade, entre dados e comportamento, entre cultura e negócios.

É nesse contexto que a ideia de simbiose deixa de ser apenas uma imagem inspiradora e passa a oferecer uma chave útil para compreender a contemporaneidade.

Evolução pela conexão

Na biologia, simbiose é a relação entre organismos diferentes que, juntos, ampliam sua capacidade de existir e evoluir.

No mundo atual, o conceito ajuda a explicar um movimento cada vez mais evidente: ninguém cresce sozinho.

As soluções mais relevantes surgem da conexão entre diferentes conhecimentos, competências e perspectivas.

Nenhum setor prospera de forma isolada, e nenhuma inovação se sustenta sem diálogo com outras áreas e visões de mundo.

Especialização e fronteiras

Isso também vale para a forma como pensamos o conhecimento. A especialização continua sendo essencial.

Em um cenário mais complexo, é verdade que a profundidade técnica importa cada vez mais.

Ao mesmo tempo, o valor do conhecimento se amplia quando ele consegue se conectar. O diferencial está em preservar a substância e, ao mesmo tempo, atravessar fronteiras.

A contribuição da inteligência artificial

A inteligência artificial torna essa dinâmica ainda mais visível. Seu potencial não está apenas na automação, mas na capacidade de se integrar à experiência humana, ao contexto e ao repertório acumulado.

A tecnologia, sozinha, não produz transformação. O que produz transformação é a qualidade das conexões que ela é capaz de gerar.

Um ativo de alto valor

Simbiose, portanto, é mais do que um tema. É uma forma de ler o presente.

Em um tempo marcado por mudanças aceleradas, a conexão deixou de ser um efeito secundário e passou a ser um ativo de alto valor.

Porque é na relação entre diferenças que surgem as respostas mais relevantes para os desafios do nosso tempo.

*Jerônimo Vargas é Diretor-Geral do Rio Innovation Week, um dos maiores eventos global.

Acompanhe tudo sobre:gestao-de-negocios

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