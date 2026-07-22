Sporting Cristal x Bragantino: veja horário e onde assistir ao jogo da Copa Sul-Americana hoje

Lucas Barbosa: o Bragantino encara o Sporting Cristal pelos playoffs da Copa Sul-Americana (Ari Ferreira/Red Bull Bragantino)
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Publicado em 22 de julho de 2026 às 15h56.
O Red Bull Bragantino encara o Sporting Cristal nesta quarta-feira, 22, pela partida de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana. A partida será realizada às 21h30, no estádio Nacional de Lima, no Peru.
O Bragantino chegou aos playoffs após terminar a fase de grupos da Sul-Americana na segunda colocação do Grupo H, com dez pontos. Além disso, a equipe já voltou a campo nesta segunda parte da temporada, após a Copa do Mundo, e empatou com o Fluminense por 1 a 1 na última sexta-feira, 17, em confronto válido pela 19ª rodada do Brasileiro.
Já o Sporting Cristal garantiu sua vaga na Sul-Americana ao terminar a fase de grupos da Libertadores na terceira colocação de sua chave, atrás de Palmeiras e Cerro Porteño.
O duelo entre Bragantino e Sporting Cristal terá transmissão da Paramount+.
A partida de hoje começa às 21h30 (horário de Brasília).
Cleiton; Agustín Sant'Anna, Alix Vinícius, Gustavo Marques e Cauê; Eric Ramires, Rodriguinho e Lucas Barbosa; Herrera, Fernando e Eduardo Sasha.
Técnico: Vagner Mancini.
Enríquez; González, Araújo, Lutiger e Cristiano; Sifuentes, Távara e Yotún; Ávila, Castro e Hernán Barcos.
Técnico: Roberto Mosquera.
A última participação do Bragantino nos playoffs da Copa Sul-Americana foi em 2024, quando enfrentou o Barcelona de Guayaquil, do Equador.
Na partida de ida, as equipes empataram em 1 a 1, atuando em solo equatoriano. Porém, no confronto de volta, em um duelo acirrado, o Massa Bruta venceu por 3 a 2, com gols de Lincoln, Jhon Jhon e Thiago Borbas, enquanto Oyola e Preciado descontaram para os equatorianos. Assim, o Braga avançou com um placar agregado de 4 a 3.