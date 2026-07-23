Chile declarou estado de catástrofe para conter a pior enchente em duas décadas

Há poucas semanas, os cartões-postais de Santiago mostravam a Cordilheira dos Andes sem neve: um retrato da seca que já dura anos e que, em pleno inverno, obrigou as principais estações de esqui da região a suspender o turismo e o uso de 90% de suas pistas.

Agora, o mesmo país enfrenta o cenário contrário: rios transbordando, estradas interditadas e comunidades inteiras isoladas sob a água. Entre a falta de neve e o "dilúvio", o Chile se tornou um reflexo dos extremos que as mudanças climáticas vem impondo mundo afora.

O governo chileno declarou estado de catástrofe nas regiões mais atingidas pelo temporal na segunda-feira, 20, classificado pela Direção Meteorológica nacional como o mais severo em duas décadas pela intensidade e extensão geográfica.

Segundo balanço mais recente, a tempestade já deixou 13 mortos, sete desaparecidos, 2.281 pessoas deslocadas, 81 casas destruídas e 2.761 com danos graves.

Mais de 100 mil pessoas seguem isoladas por interdições em rodovias, e cerca de 87 mil ainda estão sem energia elétrica.

Em Atacama e Coquimbo, no norte desértico do país, as chuvas intensas são raras e paradoxalmente foram as regiões mais afetadas, junto com Biobío, Araucanía, Santiago e Viña do Mar.

Em Coquimbo, a combinação de água, lama e falta de energia comprometeu até o abastecimento de água potável, somando ao evento climático uma crise de acesso e saúde pública.

A combinação do El Niño e mudanças climáticas

Autoridades chilenas atribuem a intensidade do fenômeno à combinação entre o El Niño, que historicamente altera os padrões de chuva no Pacífico Sul, e o aquecimento global, ao tornar eventos climáticos extremos mais frequentes e intensos em todo o continente.

"O que normalmente chove em um mês caiu em apenas uma hora, o que nos leva a classificar este episódio como de precipitações anormais e extremas", afirmou o subsecretário do Interior do Chile, Máximo Pavez.

Alicia Cebrian, chefe do escritório de emergência do Senapred, alertou que os cursos d'água seguem fragilizados: "ainda existe o risco de aumento do nível da água em alguns deles nos próximos dias", destacou à Reuters.

O contraste entre a seca prolongada e a enchente recorde reforça um padrão que cientistas têm associado às mudanças climáticas: a alternância mais brusca entre extremos, por vezes devastadores e que exigem adaptar as cidades e as infraestruturas para se tornarem mais resilientes.

No Rio Grande do Sul, o mesmo cenário se repete: o Rio Taquari volta a bater cota de inundação e milhares são afetados por uma chuva recorde que remete a pior tragédia da história gaúcha em maio de 2024.