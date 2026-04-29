Palestino x Grêmio: que horas e onde assistir ao jogo da Copa Sul-Americana?

Palestino e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira, 29, pela Copa Sul-Americana.

O duelo, no Estádio Municipal de La Cisterna, em Santiago, é válido pela 3ª rodada do Grupo F. O Grêmio ocupa a segunda posição e tenta pressionar o líder, enquanto o Palestino ainda busca a primeira vitória na competição.

A equipe chilena chega após mudança no comando técnico e vive momento instável. Já o time brasileiro soma duas vitórias consecutivas e tenta manter a recuperação na temporada.

Que horas assistir à Palestino x Grêmio?

A partida acontece às 21h30, do horário de Brasília, nesta quarta-feira, 29.

Onde assistir à Palestino x Grêmio?

O jogo será transmitido pela ESPN (TV Fechada) e pelo Disney+ (plano premium do streaming).

Prováveis escalações

Palestino

Sebastián Pérez; Ian Garguez, Vicente Espinoza, Enzo Roco e Dilan Zúñiga; Nicolás Meza; Martín Araya, Francisco Montes, Sebastián Gallegos e César Munder; Nelson Da Silva.

Técnico: Guillermo Farré.

Grêmio

Weverton; Pavón, Gustavo Martins, Viery e Pedro Gabriel; Léo Pérez, Arthur e Gabriel Mec; Enamorado, Amuzu e Carlos Vinícius.

Técnico: Luís Castro.