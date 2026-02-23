Paulistão 2026: veja quais serão os confrontos das semifinais

Os confrontos das semifinais do Campeonato Paulista 2026 estão definidos. Novorizontino, Palmeiras, São Paulo e Corinthians seguem na disputa pelo título após vencerem as quartas de final.

Os duelos serão:

Novorizontino x Corinthians

Palmeiras x São Paulo

No sábado, 21, o São Paulo venceu o Bragantino por 2 a 1. No mesmo dia, o Palmeiras goleou o Capivariano por 4 a 0.

No domingo, 22, o Novorizontino derrotou o Santos por 2 a 1, com gol no último lance. O Corinthians empatou por 1 a 1 com a Portuguesa no tempo normal e venceu nos pênaltis.

Quando serão as semifinais?

As semifinais serão disputadas no próximo fim de semana, em jogo único. A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgará nesta ainda segunda-feira, 23, as datas, horários e locais.

Novorizontino e Palmeiras terão mando de campo por causa da pontuação acumulada até esta fase. Em caso de empate no tempo normal, a decisão será nos pênaltis.

Veja a classificação com a pontuação somada das quartas:

Novorizontino – 19 pontos (saldo +7)

– 19 pontos (saldo +7) Palmeiras – 19 pontos (saldo +5)

– 19 pontos (saldo +5) São Paulo – 16 pontos

– 16 pontos Corinthians – 15 pontos

Quando será a final?

A final será disputada em dois jogos, nos dias 4 e 8 de março.

O time de melhor campanha, considerando quartas e semifinais, fará o segundo jogo como mandante. Em caso de igualdade no placar agregado, o campeão será definido nos pênaltis.