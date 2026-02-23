Paulistão 2026: veja quais serão os confrontos das semifinais

Campeonato Paulista: final acontece nos dias 4 e 8 de março (Getty Images/Divulgação)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 10h02.
Os confrontos das semifinais do Campeonato Paulista 2026 estão definidos. Novorizontino, Palmeiras, São Paulo e Corinthians seguem na disputa pelo título após vencerem as quartas de final.
Os duelos serão:
No sábado, 21, o São Paulo venceu o Bragantino por 2 a 1. No mesmo dia, o Palmeiras goleou o Capivariano por 4 a 0.
No domingo, 22, o Novorizontino derrotou o Santos por 2 a 1, com gol no último lance. O Corinthians empatou por 1 a 1 com a Portuguesa no tempo normal e venceu nos pênaltis.
As semifinais serão disputadas no próximo fim de semana, em jogo único. A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgará nesta ainda segunda-feira, 23, as datas, horários e locais.
Novorizontino e Palmeiras terão mando de campo por causa da pontuação acumulada até esta fase. Em caso de empate no tempo normal, a decisão será nos pênaltis.
A final será disputada em dois jogos, nos dias 4 e 8 de março.
O time de melhor campanha, considerando quartas e semifinais, fará o segundo jogo como mandante. Em caso de igualdade no placar agregado, o campeão será definido nos pênaltis.