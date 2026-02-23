Fiorentina X Pisa: que horas e onde assistir ao jogo do Campeonato Italiano

Fiorentina e Pisa se enfrentam nesta segunda-feira, 23, às 14h30 (horário de Brasília), pela 26ª rodada do Campeonato Italiano 2025/26. A partida será disputada no Estádio Artemio Franchi, em Florença, com transmissão do Disney+.

O Fiorentina ocupa a 18ª posição da Serie A, com 21 pontos em 25 jogos. A equipe soma quatro vitórias, nove empates e 12 derrotas.

O time vem de vitória sobre o Como pelo Campeonato Italiano e também venceu o Jagiellonia pela Conference League.

O Pisa está na 19ª colocação, com 15 pontos. A equipe venceu apenas uma partida em 25 rodadas, além de 12 empates e 12 derrotas.

O clube não vence há 14 jogos no Campeonato Italiano. Como visitante, tem oito empates e quatro derrotas em 12 partidas.

Que horas é o jogo Fiorentina x Pisa?

A partida começa às 14h30 (horário de Brasília), nesta segunda-feira, 23.

Onde assistir ao jogo Fiorentina x Pisa?

O confronto terá transmissão pelo Disney+.