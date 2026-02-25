Esporte

Cruzeiro x Corinthians: horário e onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão

Times se enfrentam no Mineirão pela 4ª rodada do Brasileirão, com transmissão no pay-per-view

Cruzeiro x Corinthians: veja horário e onde assistir ao jogo nesta quarta-feira, 25 (Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Vanessa Loiola
Redatora

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 05h00.

Cruzeiro e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira, 25, às 20h (horário de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026. A partida reúne equipes em momentos diferentes na tabela do Brasileirão.

O Cruzeiro é o lanterna da competição, com um ponto conquistado em três jogos. Já o Corinthians ocupa a quinta colocação, com seis pontos somados.

Onde assistir Cruzeiro x Corinthians ao vivo?

A partida entre Cruzeiro e Corinthians terá transmissão ao vivo pelo Premiere, no sistema de pay-per-view.

Qual é o horário do jogo Cruzeiro x Corinthians?

O confronto começa às 20h (horário de Brasília), nesta quarta-feira, 25, no Mineirão.

Como chegam os times

O Cruzeiro ainda não venceu no Campeonato Brasileiro. A equipe empatou com o Mirassol e perdeu para Coritiba e Botafogo nas primeiras rodadas. No Campeonato Mineiro, venceu o Pouso Alegre por 2 a 1 no jogo de ida da semifinal.

O time mineiro deve contar com os retornos de Kaio Jorge e Arroyo. Permanecem como desfalques Kauã Moraes, Sinisterra, Chico da Costa e Marquinhos.

O Corinthians estreou com derrota para o Bahia, mas venceu Athletico-PR e Red Bull Bragantino nas rodadas seguintes. A equipe também está na semifinal do Campeonato Paulista.

O técnico Dorival Júnior não terá Hugo, Yuri Alberto, Kaio César e Matheus Pereira, todos lesionados.

Prováveis escalações

Cruzeiro - Técnico: Tite
Cássio; Fagner, Fabrício Bruno, João Marcelo e Kaiki Bruno; Lucas Romero e Gerson; Christian, Matheus Pereira e Wanderson; Kaio Jorge.

Corinthians - Técnico: Dorival Júnior 
Hugo Souza; Milans, Tchoca, Gabriel Paulista e Matheus Bidu; Allan, Charles e Garro; Kaique, Vitinho e Pedro Raul.

